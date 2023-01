La star di Emily in Paris ci conquista anche lontano dal set con un outfit favoloso: lungo cappotto nero, blazer e minidress in tweed. Get the look!

La stiamo ammirando nella serie di successo di Netflix "Emily in Paris" districarsi tra avventure amorose e nuove sfide professionali, il tutto mentre sfodera una serie di look dal grande impatto glamour per le strade della capitale francese. Ma l'attrice Lily Collins ci conquista anche lontano dal chiacchieratissimo set, anzi forse anche di più: con questa mise decisamente più sobria e chic di quelle che siamo abituati a vederle indossare nei panni di Emily Cooper.

L'attrice 33enne è stata fotografata a New York con una mise giocata sul nero e il tortora. Più "mettibile" nel quotidiano rispetto ai lustrini, alle piume, alle stampe pazze e ai colori shocking che si rincorrono sui suoi look nella famosa serie TV, non trovate? Per replicarla, vi bastano dei grandi classici del guardaroba che sarebbe opportuno avere sempre a disposizione a prescindere: un cappotto nero lungo, un blazer over a tinte neutre, una maglia a dolcevita e un abito corto dall'iconica stampa check (il suo è di Fendi!), sempre giocato sui toni del beige. Se per voi le pumps con maxi plateau in vernice sono un po' too much, tranquille perchè andranno benissimo anche delle semplicissime décolleté nero con un tacco più discreto. Aggiungete infine una It bag come la tracolla Panthere de Cartier e il gioco è fatto!

Cappotto nero lungo MASSIMO DUTTI su Zalando

Credits: zalando.it

Blazer over & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Maglia dolcevita INTIMISSIMI

Credits: intimissimi.com

Abito corto in lana stampa check FENDI su Mytheresa

Credits: mytheresa.com

Pumps in vernice nera con maxi plateau GIUSEPPE ZANOTTI

Credits: giuseppezanotti.com

Tracolla Panthere de Cartier

Credits: cartier.com