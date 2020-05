Per avere uno stile impeccabile anche durante una videochiamata, ecco alcuni look di Kate Middleton tutti da copiare

Da due mesi a questa parte, una chiamata su Zoom is the new riunione con il capo, chiacchiere con i colleghi, fare l'aperitivo con le amiche.

**#IoRestoACasa: 4 look a prova di video-chiamata**

E come abbiamo visto, anche la royal family sta usando Zoom per portare avanti i propri doveri reali.

Naturalmente Kate Middleton, nelle sue videochiamate, ha sfoggiato un intero guardaroba Zoom-friendly, non solo riuscendo a sembrare al tempo stesso chic, semplice ed elegante, ma aggiungendo anche un significato speciale ai suoi outfit ove appropriato (come il blu, colore ripetutamente indossato in segno di rispetto di medici e infermieri in prima linea contro il COVID-19).

Ecco qui tutti gli outfit finora indossati dalla duchessa di Cambridge e alcune proposte da acquistare per copiare i look.





Il maglione azzurro con le greche





Nei primi giorni di quarantena del Regno Unito, Kate ha fatto una sorpresa a tutte le neo mamme, telefonando in ospedale per congratularsi con loro e con i nuovi arrivati.

Nella chiamata, indossava un maglione chevron azzurro, con il motivo a zig-zag bianco.

Il capo è della designer britannica Tabitha Webb, ed è attualmente disponibile per il pre-ordine. Diciamocelo, è il maglione perfetto per la primavera.





Maglione chevron TABITHA WEBB

La maglia a righe





Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno chiacchierato con la BBC sul progetto per la salute mentale Every Mind Matters.

In quell'occasione, Kate indossava una maglia a righe in stile navy nei toni del bianco e del blu scuro, che aveva già usato in precedenza in occasione della King's Cup Regatta un anno fa.

La maglia è del marchio francese Sandro Paris, che al momento ha disponibile una copia praticamente identica rispetto a quella indossata da Kate.

Maglia a righe maniche lunghe SANDRO





Il maglione color caramello





Si sa che Kate Middleton è campionessa di stile, anche low-cost.

Il maglione color caramello indossato in occasione di una videochiamata con la Casterton Primary Academy, è infatti di Zara.

Semplice ma perfetto per una call con i colleghi. Questo maglione è disponibile sul sito anche in nero ed écru.

Maglia con maniche a sbuffo ZARA



L'abito blu a fiori





Kate Middleton ha indossato questo vestito con stampa floreale sui toni dell'azzurro in occasione di un'altra chiamata alle ostetriche e alle neo-mamme.

L'abito è del marchio britannico Boden Clothing, ed è lo stesso che la duchessa ha indossato nella cartolina di famiglia in occasione dello scorso Natale.

Il vestito, che aveva riscosso molto successo, è ormai sold-out da tempo, ma ecco qui una valida alternativa.

Wrap dress midi JOHN LEWIS





L'abito giallo a fiori





La Duchessa indossava questo grazioso abito floreale nelle tonalità del giallo pastello per lanciare il suo nuovo progetto fotografico.

Quello da lei indossato è firmato RAEY ed è già sold out. Ma qui trovate una proposta molto simile.

Vestito lungo printed BANANA REPUBLIC





Abito polka-dots

Per celebrare la giornata internazionale degli infermieri, Kate Middleton ha deciso di indossare ancora il blu, colore delle divise di medici e infermieri in Inghilterra.

Questa volta la Duchessa ha indossando un abito a pois blu di Altuzarra, che aveva già sfoggiato nel 2016. Ecco un vestito polka-dot molto simile.





Vestito polka-dot mini REFORMATION