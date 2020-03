Che siano con il capo, con le amiche o con la vostra dolce metà, anche le videochiamate hanno bisogno della giusta mise: eccone 4 da provare subito!

In tempi di socialità ridotta ai minimi termini, per mantenere vivi i contatti, sia privati che professionali, ci si organizza come si può (e come si DEVE!) fare.

Via libera quindi a smartworking e riunioni in conference call per organizzare il lavoro con il proprio team.

Ma anche aperitivi su skype, hangout o whatsapp con amici e amiche, cenette "a lume di smartphone" con la nostra dolce metà, e molto altro ancora.

Una parvenza di "normalità" in questa situazione difficile, e un modo per "abbracciarsi virtualmente" in un periodo in cui ogni contatto fisico è, giustamente, bandito.

Anche se spesso la quarantena forzata potrebbe indurre a vivere in pigiama (o al massimo in tuta), è bene invece reagire, attivarsi e non trascurare il proprio aspetto.

In alcune occasioni poi è proprio indispensabile prepararsi con un minimo di cura. Non vorrete certo farvi vedere "sciatte" dal vostro partner o partecipare a una riunione con il capo e i colleghi con una mise trasandata! Insomma #iorestoacasa sì, ma a un pizzico di glamour non si rinuncia mai, ricordatevelo.

Per questo abbiamo pensato a 3 look (+ uno) perfetti per le diverse videochiamate che, ne siamo certi, nelle prossime settimane riempiranno le vostre giornate (e per fortuna!).

Il look per la videochiamata di lavoro

Semplice ma raffinata. La mise più adatta per una riunione con il capo o per un colloquio di lavoro via skype (eh sì, c'è anche chi in questo periodo sta cercando lavoro o sta affrontando le selezioni per un nuovo lavoro!), deve avere queste caratteristiche. Non pretendiamo certo che vi vestiate di tutto punto ma con un paio di pantaloni neri eleganti e con una blusa chic sarete assolutamente impeccabili.

Pantaloni con pinces ROLAND MOURET, camicia MOMONI, cintura GUCCI

Credits: net-a-porter.com, momoni.it, gucci.com

Il look per la videochiamata con le amiche

In questo periodo tante di noi stanno cercando di far passare un po' il tempo (e non farsi prendere dalla depressione!) organizzando merende, pranzi e aperitivi "a distanza" con gli amici di sempre. Per chiacchierare di tutto e di più, per aggiornarsi sugli ultimi gossip, condividere ansie e preoccupazioni, svagarsi un po', starsi vicino anche se lontani e non perdersi mai di vista. L'outfit ideale per l'occasione? Casual ma con un twist. Un paio di jeans, una blusa romantica e un paio di orecchini a cerchio vi garantiranno l'effetto "wow" e daranno uno slancio di positività anche ai vostri best friends.

Jeans ZARA, blusa a fiori MANGO, orecchini a cerchio ATELIER SWAROVSKI

Credits: zara.com, shop.mango.com, swarovski.com

Il look per la videochiamata con la dolce metà

Se non convivete con il vostro partner, questo periodo di separazione forzata sicuramente non sarà facile da affrontare. Ma non è detto che non possa uscirne qualcosa di buono: del resto, si sa, la lontananza è come il vento. E quando finalmente potrete riabbracciarvi, sarà un momento magico. Nel frattempo nulla vi vieta di sentirvi al telefono, chattare e naturalmente di concedervi tantissime cenette romantiche su skype e affini. Non lasciate che la tristezza offuschi il vostro stile: bastano una gonna a pieghe, una blusa romantica e delle forcine di strass per rendere speciale il vostro look.

Gonna in tulle REDVALENTINO, blusa con colletto MIU MIU, fermagli con perline H&M

Credits: net-a-porter.com, hm.com

Il look per il LOL... sotto in pigiama, sopra eleganti

Se invece è più forte di voi e la pigrizia in questi giorni sta decisamente avendo la meglio, almeno cercate di curare un minimo la parte superiore dell'outfit, in poche parole quella che si vede durante le videochiamate. Non sia mai che qualche parente voglia farvi un'improvvisata, videochiamandovi per un saluto. Non vorrete certo che vostra madre vi attacchi una predica sul fatto che vi state trascurando! Rassicuratela con una blusa con ruches e colletto bon ton. Sotto potete continuare tranquillamente a indossare i pantaloni del pigiama e un paio di ciabattine da casa "frufru".

Pantaloni del pigiama OYSHO, blusa con ruches & OTHER STORIES, ciabattine con piume ZARA HOME

Credits: oysho.com, stories.com, zarahome.com