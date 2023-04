Cercate un outfit easy-chic per tutti i giorni? Camille Charrière ha l'abbinamento perfetto per voi, guardate un po' qui...

Squadra vincente non si cambia, giusto? Molto bene perchè noi non abbiamo la minima intenzione di cambiare questa combo pazzesca che ci fa un po' da "paracadute" ogni volta che non sappiamo che cosa indossare. E Camille Charrière la pensa esattamente come noi e sceglie questo abbinamento spesso e volentieri. L'abbiamo vista a spasso per Parigi con un outfit firmato Chanel che guarda caso ci ha convinto al primo sguardo.

L'influencer sfodera infatti quello che per noi è il "ménage à trois" più chic che ci sia, ossia quello composto da 3 pezzi chiave del guardaroba. Una giacca in tweed con bottoni gioiello, dei jeans a vita alta (i suoi sono stampati con il logo della Maison) e ballerine nere con punta arrotondata e fiocchetto. Avere sempre a disposizione questi 3 jolly vi consentirà innanzitutto di ricreare questo outfit pazzesco ma non è tutto! Vi torneranno utili anche per costruire tantissimi altri look, fidatevi. Insomma, si tratta di un vero e proprio investimento fashion. Ecco una selezione di tutto ciò che vi occorre: prendete nota.

Giacca in tweed con bottoni gioiello MANGO

Credits: shop.mango.com

Jeans con logo stampato SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

Pullover a girocollo ZARA

Credits: zara.com

Ballerine con fiocchetto H&M

Credits: hm.com

Minaudière a forma di cuore CHANEL

Credits: chanel.com

Secchiello in vinile HALÍTE

Credits: halitejewels.com

Occhiali da sole SAINT LAURENT

Credits: ysl.com