Hailey Bieber ci mostra come indossare il bomber di Loewe (sì, proprio quello che negli ultimi mesi ha fatto impazzire le modelle e le celeb più cool del pianeta!)

Che nelle ultime stagioni il bomber fosse tornato in auge, non è certo una novità: anche lo scorso autunno ne avevamo visti parecchi sulle mise più trendy e in tante varianti diverse, da quelli in nylon anni 80 alle versioni preppy in lana con iniziali o stemmi ricamati in perfetto stile college. Ma il modello che sta spopolando in questo preciso momento tra attrici, modelle e influencer è senza dubbio questo. Sì, parliamo proprio della padded jacket in nappa firmata Loewe e disponibile in due colori. Un capo entrato di diritto nella classifica dei fashion must del 2022 stilata da Lyst. Nella nuance verde ha conquistato ad esempio Kendall Jenner...

In nero invece è il "mai più senza" di Hailey Bieber, che lo abbina così. Una combo casual e easy, perfettamente in linea con lo stile della top model 26enne che, lontano dai riflettori, predilige capi comodi e look decisamente disinvolti.

Per rubarle l'idea, oltre al già citato bomber (andrà benissimo anche una versione low cost, come quella di Zara, eh), servono dei jeans relaxed fit, una t-shirt bianca, un paio di loafers in pelle e occhiali da sole funny e colorati. Il tocco in più? Lei porta con fierezza anche fuori casa un mollettone per capelli o "claw clip", un altro trend che sta spopolando tra le fashioniste più accanite. Pronte a copiare il suo outfit in poche mosse? Ecco i capi e gli accessori da avere!

Bomber in nappa LOEWE

Credits: loewe.com

T-shirt bianca COS

Credits: cosstores.com

Dad jeans LEVI'S

Credits: levi.com

Loafer in pelle BOTTEGA VENETA

Credits: bottegaveneta.com

Occhiali da sole PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

Orecchini a cerchio STROILI

Credits: stroilioro.com

Claw clip a cuore con strass LEONTINE VINTAGE

Credits: leontinevintage.com

Bomber imbottito effetto pelle ZARA

Credits: zara.com

Mocassini in pelle MICHAEL KORS

Credits: michaelkors.it