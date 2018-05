L'attrice inglese ci conquista con questo ensemble tutto da copiare



21 anni e le idee già piuttosto chiare in fatto di stile: non a caso è una delle ambassador ufficiali di Chanel.

Parliamo di Ella Purnell, protagonista della nuova attesa serie TV "Sweetbitter".

Nei giorni scorsi la giovane attrice ha partecipato al Tribeca Film Festival con questo total look della maison francese, che ci ha convinto al primo sguardo.





L'idea vincente di questo outfit? Mixare due capi apparentemente agli antipodi ma che insieme si completano perfettamente: una gonna in pelle nera e una t-shirt super basic in cotone bianco.

La soluzione perfetta per poter indossare la tanto amata leather skirt in modo più easy e sdrammatizzata alla perfezione.

Gli accessori giusti? Un paio di pumps in velluto, gioielli discreti, una cintura in pelle intrecciata e una pochette in vernice nera con tracolla dorata sono esattamente quel che ci vuole per completare la mise, aggiungendo glamour su glamour.

Ecco i must have da acquistare per copiare il suo abbinamento top!





TRUSSARDI T-shirt in cotone bianco con ricamo.

Credits: trussardi.com





PANDORA Collana con ciondolo di strass.

Credits: it.pandora.net





JOSEPH Pencil skirt di pelle.

Credits: mytheresa.com





BOTTEGA VENETA Cintura in pelle intrecciata.

Credits: net-a-porter.com





CHANEL Pochette di vernice con catena dorata.

Credits: chanel.com





GIANVITO ROSSI Pumps di velluto con profili in raso.

Credits: net-a-porter.com