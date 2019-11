E il risultato è talmente impeccabile che non possiamo far altro che crederle (e rubarle il look)

Come indossare il giallo in autunno? Se è un colore che amate molto anche voi, vi innamorerete al primo sguardo del look di Margot Robbie e vorrete subito copiare il suo stile.

La star di "C'era una volta a... Hollywood" indossa un completo sartoriale della collezione Spring 2020 di Attico e il risultato per noi è davvero "WOW!".

Certo, non si tratta di una nuance facilissima da portare, specialmente in total look e con la sua disinvoltura. La tonalità scelta dall'attrice poi non aiuta a passare inosservate.

Ma il suo appeal è davvero innegabile, non trovate?





Essendo già molto carico il look (con tanto di pumps di vernice in coordinato), per non eccedere troppo è preferibile scegliere giusto una manciata di accessori: orecchini ad anello e una pochette dorata saranno sufficienti.

Ecco i pezzi da avere per ispirarsi alla diva australiana in total yellow.





Blazer doppiopetto ATTICO

Credits: modaoperandi.com





Pantaloni flare a vita alta ATTICO

Credits: modaoperandi.com









T-shirt bianca INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com





Pumps in vernice giallo fluo GIANVITO ROSSI

Credits: mytheresa.com





Orecchini a cerchio STROILI

Credits: stroilioro.com





Pochette glitter ALDO

Credits: zalando.it