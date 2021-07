Non solo al collo o tra i capelli! D'estate il nostro amato foulard può anche sostituire il classico top: Olivia Culpo ci insegna come abbinarlo!

Un uso alternativo del foulard che fa impazzire le fashion addicted quest'estate? Semplice: quello di sfoggiarlo al posto del top.

Proprio così: tra i tanti utilizzi di questo accessorio stiloso - al collo ovviamente come da consuetudine, oppure tra i passanti di jeans e pantaloni a mo' di cintura, tra i capelli per un acconciatura "wow" o legato alla nostra borsa preferita per darle un tocco nuovo - c'è anche quello di indossarlo come se fosse un indumento vero e proprio, un top per la precisione.

Un esempio perfetto di questo trend estivo è il look di Olivia Culpo che vi suggeriamo di copiare al volo!

La modella e influencer indossa un completo di lino bianco a doppiopetto, un top foulard in seta stampata sui toni del blu e una cintura bianca con catena di metallo, il tutto della collezione SS21 di Etro. Il risultato? Fresco e raffinato al tempo stesso (del resto il total white d'estate è sempre una certezza, non trovate?).

Abbiamo selezionato i capi e gli accessori giusti per ispirarsi al suo outfit super glam in modo facile e veloce: scopriteli qui sotto.

Top foulard in seta stampata ETRO

Credits: etro.com

Blazer bianco IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com

Pantaloni bianchi in coordinato IMPERIAL

Credits: imperialfashion.com

Sandali infradito con tacco BOTTEGA VENETA

Credits: bottegaveneta.com

Cintura con fibbia dorata ANNA FIELD su Zalando

Credits: zalando.it

Collana con catena dorata EMPORIO ARMANI

Credits: armani.com

Pochette in pelle bianca PRADA

Credits: mytheresa.com