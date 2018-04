Cappotto cammello, pantaloni eleganti e una maglia dalla scollatura sexy: ecco gli essentials dello stile di Emily Ratajkowski



Come rendere sexy anche il look più classico? Ci ha pensato Emily Ratajkowski a fornirci la risposta giusta!

L'attrice e modella, infatti, nel suo tempo libero sceglie spesso capi classy, ma senza rinunciare a quel tocco sexy che caratterizza da sempre il suo stile.





I pezzi must per ispirarsi a questo outfit? Due capi che non possono assolutamente mancare nel guardaroba più sofisticato.

Il cappotto cammello, passe-partout indiscusso dal mattino alla sera, e un paio di pantaloni a vita alta dal taglio sartoriale, versatili e chic.

Da abbinare a una maglia bianca con scollatura ampia e un paio di sandali col tacco, per aggiungere un pizzico di femminilità che non guasta mai.

Ecco i nostri consigli di shopping per sperimentare subito il suo look.









STELLA MCCARTNEY Cappotto cammello con revers.

Credits: net-a-porter.com





HELMUT LANG Maglia bianca con dettagli cut-out.

Credits: net-a-porter.com







CHLOÉ Pantaloni a vita alta con le pinces.

Credits: net-a-porter.com





GIANVITO ROSSI Sandali in pelle con cinturino alla caviglia.

Credits: mytheresa.com









CHANEL Borsa boy con borchie e catena dorata.

Credits: chanel.com





BULGARI Orecchini a cuore in oro rosa e madreperla.

Credits: bulgari.com





GIVENCHY Occhiali da sole total black.

Credits: givenchy.com





TRUSSARDI Orologio T-Evolution.

Credits: trussardi.com