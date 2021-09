Pantaloni wide leg, top in maglia lavorata e un secchiello iconico in suede: sono questi gli ingredienti necessari per ispirarsi alla mise stilosa di Cristiana Capotondi

L'abbiamo ammirata in tutta la sua bellezza sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia con un abito rosso elegantissimo di Alberta Ferretti. Ma a conquistarci ancor di più è stata un'altra mise della splendida Cristiana Capotondi, decisamente più "portabile" nella vita di tutti i giorni.

L'attrice romana al suo arrivo al Lido un paio di settimane fa ha sfoggiato infatti questo outfit semplice e casual ma al tempo stesso super chic che vorremmo indossare subito.

Gli ingredienti giusti per replicarlo? Semplice: basta armarsi di alcuni dei pezzi chiave del guardaroba autunnale. A cominciare dai pantaloni wide-leg a vita alta, un modello che ci tornerà utile su tanti, tantissimi look, specialmente nella versione beige: un vero passe-partout.

Da mixare, proprio come fa lei, con un top in maglia lavorata che nelle giornate più fredde possiamo tranquillamente portare con un cardigan aperto o con un bel blazer sartoriale.

Indispensabili per completare il tutto pochi accessori ma raffinatissimi: un paio di sandali nude (più avanti andranno benissimo anche dei mocassini o delle décolleté), occhiali da sole con lenti scure e l'iconico secchiello "Bon Bon Bucket" di Jimmy Choo, una delle It bag più desiderate dell'autunno-inverno. Facile, no? E allora get the look!

Top smanicato in maglia NEXT su Zalando

Credits: zalando.it

Pantaloni a vita alta con pinces MANGO

Credits: shop.mango.com

Mules con listini incrociati ZARA

Credits: zara.com

Secchiello Bon Bon Bucket JIMMY CHOO

Credits: row.jimmychoo.com

Occhiali da sole LE SPECS

Credits: lespecs.com