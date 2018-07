Le Converse All Star bianche sono un must. Abbinatele come Charlotte Cardin per un risultato super cool



Alzi la mano chi non ne ha mai posseduto almeno un paio da sfruttare a più non posso su tutti i look.

Parliamo delle Converse All Star bianche, la quintessenza delle sneakers passe-partout.

E in effetti sono talmente versatili da essere perfette persino su un raffinato completo firmato Chanel.

A dimostrarcelo è la giovane cantante canadese Charlotte Cardin, che alla sfilata Haute Couture della maison si è presentata così.





Gli essenziali per rubare la sua idea dallo stile easy-chic? Un gioco da ragazzi! Basta mixare una minigonna check in tweed dalla linea svasata e una camicia o una blusa morbida in seta bianca.

Borsa a tracolla en pendant con la gonna e un bracciale dorato completano l'outfit. Facile, no?

E sarete pronte ad affrontare tante occasioni diverse: un evento mondano come il suo magari, o anche, più semplicemente, un aperitivo con le amiche.

Ecco tutte le dritte di shopping da seguire.





