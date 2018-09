L'attrice è sbarcata a Venezia con un look che ci ha "affondato" al primo colpo. Non lo adorate anche voi?



Se state meditando di acquistare un completo dalla fantasia check siete decisamente sulla strada giusta. Sì, perchè gli iconici quadretti scozzesi hanno invaso il guardaroba autunnale anche delle dive di Hollywood.

Non è un caso che la sempre stilosissima Dakota Johnson, per il suo arrivo a Venezia, abbia scelto la versione proposta da Gucci, mixandola con una blusa in seta e una manciata di accessori chic.

Il risultato? Giudicatelo da voi!





Il completo, composto da un blazer oversize a doppiopetto e pantaloni cropped a vita alta, gioca con le proporzioni per un risultato più fresco e meno "formale".

Aggiungete una camicia o una blusa in seta bianca, da infilare rigorosamente nei pantaloni, per un tocco luminoso e femminile, pumps con tacco e una tracolla in pelle.

Anche gli occhiali tortoise e l'orologio prezioso sono dettagli che fanno la differenza.

Ecco la nostra selezione.





Blazer check BRUNELLO CUCINELLI.

Credits: mytheresa.com





Pantaloni in coordinato BRUNELLO CUCINELLI.

Credits: mytheresa.com





Blusa in raso MANGO.

Credits: shop.mango.com





Borsa a tracolla con testa di tigre GUCCI.

Credits: gucci.com





Pumps in suede blu JIMMY CHOO.

Credits: mytheresa.com





Occhiali da sole LOUIS VUITTON.

Credits: it.louisvuitton.com









Orologio della collezione Serpenti BULGARI.

Credits: bulgari.com