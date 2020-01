Alla sfilata maschile di Prada, Chiara ha sfoderato un outfit che ci ha conquistato al primo sguardo: ecco i fashion tips per replicarlo

Che tutto quel che tocca si trasformi in glamour non è certo una novità. Ma questa volta la mise di Chiara Ferragni ci ha decisamente "colpito e affondato".

L'influencer e imprenditrice digitale, ospite durante Milano Moda Uomo alla sfilata di Prada, ha sfoderato un total look della maison dall'allure vintage (un po' Grease style) che - non abbiamo il minimo dubbio - conquisterà anche voi. Scommettiamo?

Gli ingredienti di questo mix perfetto? Semplice: tutto si basa sull'abbinamento di una gonna a ruota a fiori e un chiodo in pelle dal fascino rock.

La scelta top per sdrammatizzare anche le stampe più romantiche, protagoniste indiscusse della PE 2020 (anche con un midi dress sarebbe stata azzeccatissima) e riuscire a "sfruttarle" a dovere.

Completano l'outfit un crop top rosa cipria, un paio di pumps Mary Jane in vernice e la Bowling bag di Prada, in assoluto una delle borse most wanted della nuova stagione. Tocco finale: il fiocco in velluto, l'accessorio per capelli più cool del momento.

Ecco i pezzi da avere per rubarle il look!

Gonna a ruota PRADA

Credits: prada.com

Biker jacket ZARA

Credits: zara.com

Maglia rosa cipria MANGO

Credits: shop.mango.com

Pumps di vernice MIU MIU

Credits: miumiu.com

Bowling bag PRADA

Credits: prada.com

Fermaglio per capelli JENNIFER BEHR

Credits: farfetch.com