Se cercate un look super glamour per le feste, questo farà al caso vostro

Che le calze collant, da mero accessorio siano diventate un elemento fondamentale del look, non è certo un segreto.

Chiara Ferragni, in qualità di digital ambassador Calzedonia, ci mostra come renderle protagoniste indiscusse dell'outfit.

Specialmente in vista delle feste di Natale e Capodanno, possono diventare infatti un prezioso alleato ad alto tasso di glamour. Ecco come.





Per rubarle l'idea, oltre ai già citati collant ricoperti da strass luccicanti, indispensabile anche un altro dei capi must del momento: la gonna in vinile.

Chiara sceglie il modello corto stampa cocco, munito di bottoni dorati, e lo abbina a un crop top in maglia lavorata.

Un cappotto lungo dal taglio maschile, perfetto per "smorzare" un po' l'insieme e dare un tocco classy, décolleté slingback e una tracolla in pelle sono i pezzi giusti da abbinarci. Aggiungete un paio di bracciali preziosi e il party look è servito!





Collant coprenti con applique di strass CALZEDONIA

Top in maglia lavorata MANGO

Minigonna di vernice con bottoni dorati BALMAIN

Cappotto in panno mélange IMPERIAL

Pumps slingback DIOR

Tracolla in pelle matelassé MICHAEL MICHAEL KORS

Bracciale in oro giallo GUCCI

Bracciale in oro bianco e diamanti della collezione Serpenti BULGARI

