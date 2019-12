Blazer bianco + jeans neri: la combo di Charlotte Casiraghi ci ha conquistato al primo sguardo. Get the look!

Come rendere speciale il classico look total black? Semplice: basta aggiungere un blazer bianco come fa Charlotte Casiraghi.

La figlia di Carolina di Monaco, del resto, ha sempre avuto un certo fiuto in fatto di mise stilose. Che oltretutto, a nostro avviso, indossa sempre con grande classe e charme.

E lo conferma con questo outfit, semplice ma di grande impatto.

Il contrasto di bianco e nero è sempre vincente, non trovate?

Per copiare la sua idea in poche mosse, basta mixare il blazer bianco (capo da avere sempre nell'armadio per abbinamenti super, fidatevi) con un paio di jeans neri dalla silhouette skinny, una maglia con scollo tondo, stivaletti in suede e una tracolla in coordinato. Tutto rigorosamente black!

Il dettaglio in più? Una collana punto luce al collo per illuminare il viso e aggiungere una nota classy al look casual.

Ecco i pezzi giusti da acquistare per ispirarsi a lei.





Blazer bianco doppiopetto KIOMI

Credits: zalando.it









Maglia con scollo tondo INTIMISSIMI

Credits: it.intimissimi.com





Jeans neri skinny ZARA

Credits: zara.com





Stivaletti in suede MANGO

Credits: shop.mango.com





Collana con cristalli PANDORA

Credits: it.pandora.net





Tracolla in pelle & OTHER STORIES

Credits: stories.com