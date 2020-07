Borsa di paglia anche in città? Sì, grazie! Per una resa perfetta, abbinatela come fa Anna Schürrle: il risultato sarà super chic

E chi l'ha detto che la borsa di paglia (qui trovate i modelli più cool dell'estate 2020) sia esclusivamente una prerogativa del beachwear? Anche in città, mixata con i capi giusti, può senz'altro dire la sua.

Osservate ad esempio l'influencer tedesca Anna Schürrle (moglie del calciatore Andrea Schürrle) con un look impeccabile e al braccio il modello di shopper in rafia proposto da Loewe che è già diventato un must have.



Anna sceglie un paio di pantaloni azzurri dal taglio maschile e li abbina a una camicia effetto pelle con maniche a sbuffo e bottoncini automatici.

A completare l'outfit ci pensano un paio di mocassini manlike (o in alternativa anche delle mules in pelle bianca, ancor più adatte per la stagione estiva!) e occhiali da sole con lenti sfumate. E naturalmente, ciliegina sulla torta, la già citata borsa di paglia perfetta per portare un'aria disinvolta e un mood vacanziero anche sui look più seriosi. Facile, no?

Ecco i consigli di shopping per ispirarsi al suo stile!

Blusa simil pelle GESTUZ

Credits: gestuz.com

Pantaloni in lino azzurro STEFANEL

Credits: stefanel.com

Mules in pelle bianca STEVE MADDEN

Credits: stevemadden.it

Borsa di paglia LOEWE

Credits: luisaviaroma.com

Occhiali da sole rotondi NEUBAU EYEWEAR

Credits: neubau-eyewear.com