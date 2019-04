Jeanette Friis Madsen ci conquista con il suo look fresco e disinvolto. Protagonista il blazer over (da indossare anche per cerimonie eleganti!)

Siete alla ricerca di un abbinamento "furbo" per fare un figurone a un matrimonio o a una cerimonia elegante (e sappiamo bene che ne avete senz'altro qualcuna in calendario per la primavera estate!)?

Il look che vi proponiamo oggi ce lo fornisce la fashion icon danese Jeanette Friis Madsen, sempre impeccabile!





Protagonista dell'outfit un capo passe-partout come il blazer dalla silhouette un po' over, che potrete dunque riutilizzare in altre mille occasioni.

Da abbinare a un abito midi a fantasia (i fiori in questi casi vanno per la maggiore), da scegliere in una nuance pastello come l'azzurro.

Mixate il tutto con una borsa a tinte neutre, un paio di sandali con plateau e gioielli minimal, e sarete impeccabili proprio come lei!

Blazer ZARA

Credits: zara.com





Abito midi con ruches TORY BURCH

Credits: toryburch.it





Sandali con plateau JIMMY CHOO

Credits: mytheresa.com





Borsa in pelle CARMENS

Credits: carmens.it





Anello Nodo in oro rosa DODO

Credits: dodo.it





Occhiali da sole tondi TRUSSARDI

Credits: trussardi.com