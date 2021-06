L'influencer Marielle Haon ci ha già conquistato da tempo con le sue mise in stile parigino. Un esempio? Questo mix super chic, perfetto per l'estate: get the look!

Il suo profilo IG è sempre ricco di spunti super interessanti in fatto di look. Il merito va senz'altro al suo stile parigino dal fascino irresistibile e dal saper mixare i capi e gli accessori anche più impegnativi con estrema nonchalance (leggete alla voce "effortless chic", ossia quell'eleganza senza sforzo che tutte bramiamo!). Parliamo dell'influencer francese Marielle Haon che oggi ci regala lo spunto perfetto per una mise da sfoggiare per tutta l'estate!

Protagonista l'abito midi a fiori firmato Faithfull The Brand, uno dei marchi più amati dalle style icon più cool. Marielle sceglie un modello rosso corallo con scollo a V e maniche a palloncino e lo abbina a quella che potremmo quasi definire la scarpa simbolo della spring-summer: le espadrillas in corda, un accessorio immancabile sui look più romantici, sia al mare che in città. Aggiungete una borsina in rafia, occhiali da sole scuri e un fiocco bon ton tra i capelli e sarete pronte per affrontare l'estate con la giusta dose di stile!

Midi dress a fiori FAITHFULL THE BRAND

Credits: faithfullthebrand.com

Espadrillas in corda CASTAÑER

Credits: mytheresa.com

Shopper in rafia VIOLETA BY MANGO

Credits: shop.mango.com

Elastico per capelli a fiocco STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Occhiali da sole scuri KYME SUNGLASSES

Credits: kymesunglasses.com