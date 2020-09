Curiose di scoprire le attrici e le celeb presenti in questi giorni alle sfilate di Milano Fashion Week? Ecco chi è andata da chi!

Una Settimana della Moda senz'altro fuori dagli schemi quella che si sta svolgendo in questi giorni a Milano. Non a caso è stata soprannominata phygital proprio perché, a causa dell'emergenza da Covid-19, rappresenta una sorta di mix tra show in digitale e show in presenza.

Molti brand hanno infatti puntato su passerelle digitali trasmesse in streaming e senza pubblico, mentre altri hanno deciso ugualmente di presentare fisicamente le loro collezioni (naturalmente con un'attenzione particolare nel mantenere le norme di distanziamento previste).

Non perdetevi il nostro racconto della Milano Fashion Week, day by day!

Anche il front row quest'anno è decisamente meno "affollato" delle scorse edizioni. Specialmente le star d'oltreoceano, giocoforza, non hanno potuto presenziare come di solito fanno alle sfilate dei loro designer del cuore.

Ma ciò nonostante e anche se in minor misura, il parterre di questa MFW è stato comunque ricco e variegato e ha visto la presenza di attrici, style icon, influencer e celeb, sia "nostrane" che internazionali.

Per scoprire chi c'era non vi resta che sbirciare nella gallery qui sotto...

MFW: le celeb alle sfilate Suki Waterhouse da Boss



Getty Images

Tamu McPherson da Sportmax



Getty Images

Adèle Exarchopoulos da Fendi



Getty Images

Beatrice Valli da Sportmax



Getty Images

Candela Pelizza da Alberta Ferretti



Getty Images

Caroline Daur da Alberta Ferretti



Getty Images

Cristiana Capotondi da Alberta Ferretti



Getty Images

Cristina Chiabotto da Alberta Ferretti



Getty Images

Diletta Bonaiuti da Boss



Getty Images

Elisa Maino da Blumarine



Getty Images

Fiammetta Cicogna da Etro



Courtesy of Press Office

Giulia Elettra Gorietti da Etro



Courtesy of Press Office

Bianca Brandolini d'Adda da Max Mara



Getty Images

Leonie Hanne da Etro



Courtesy of Press Office

Marica Pellegrinelli da Alberta Ferretti



Getty Images

Melissa Satta da Boss



Getty Images

Olivia Palermo da Sportmax



Getty Images

Rita Ora da Fendi



Getty Images

Eleonora Carisi da Max Mara



Getty Images

