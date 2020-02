Tempo di Milano Fashion Week. E naturalmente di tante celeb a popolare i front row delle sfilate e a supportare i loro designer del cuore: scoprite chi è andato da chi!

La Milano Fashion Week è senz'altro tra gli appuntamenti che catalizzano di più l'attenzione di moltissime celeb, che per l'occasione diventano ospiti d'onore nei front row più esclusivi.

Un modo per partecipare attivamente al glamour che si respira in città, di farsi un'idea dello stile del prossimo inverno e anche di dare il proprio sostegno ai loro designer preferiti (quelli insomma che li hanno vestiti in mille occasioni diverse!)

Qualche esempio? Achille Lauro, dopo i total look firmati Gucci sfoggiati sul palco dell'Ariston, non poteva che essere nel parterre di Alessandro Michele.

Chiara Ferragni è stata immortalata da Alberta Ferretti, non a caso uno dei brand che indossa di più in assoluto.

In prima fila da Prada Emily Ratajkowski e Gemma Arterton, da Max Mara Melissa Satta e Giulia Michelini, mentre al fashion show di Moncler hanno fatto la loro comparsa due attori di Hollywood del calibro di Shailene Woodley e Will Smith.

Scoprite con noi tutti i vip alle sfilate di Milano!

Milano Fashion Week: le star alle sfilate Autunno Inverno 2020/21 Achille Lauro, Benedetta Porcaroli e Boss Doms da Gucci



Fiammetta Cicogna, Larsen Thompson e Roberta Armani alla sfilata di Emporio Armani



Marica Pellegrinelli da Luisa Spagnoli



Alba Rohrwacher da Gucci



Caroline Daur da Moncler



Chiara Ferragni da Alberta Ferretti



Diletta Leotta da Etro



Barbara Palvin da Versace



Xenia Adonts all'evento Mixology Masterclass, organizzato da Mytheresa al Bar Basso di Milano per festeggiare il lancio di Mytheresa Men



Tra gli invitati anche Tamu McPherson e Diletta Boniuti



Valeria Mazza da Emporio Armani



Stella Bossari e Filippa Lagerback da Luisa Spagnoli



Cindy Bruna da Moncler



Cristiana Capotondi da Alberta Ferretti



Cristina Chiabotto da Alberta Ferretti



Dakota Johnson e François-Henri Pinault da Gucci



Emily Ratajkowski da Prada



Melissa Satta da Max Mara



Paola Cortellesi, Giorgio Armani e Riccardo Milani alla sfilata di Emporio Armani



Eleonora Carisi da Alberta Ferretti



Gala Gonzalez da Etro



Elisabetta Canalis da Alberta Ferretti



Florence Welch da Gucci



Emma Marrone da Fendi



Elodie di Patrizi da Versace



Ginevra Elkann da Gucci



Helena Bordon da Alberta Ferretti



Giulia Michelini da Max Mara



Gemma Arterton da Prada



Lou Doillon da Gucci



Gilda Ambrosio da Etro



Martina Pinto da Maryling



Olivia Palermo e Johannes Huebl da Alberta Ferretti



Chiara Ferragni e Fedez da Fendi



Shailene Woodley da Moncler



Tamu McPherson da Gucci



Helena Bordon da Etro



Paola Alberdi da Fendi



Emily Ratajkowski da Versace



Will Smith da Moncler



fullscreen ...