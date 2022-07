Colori fluo, mini dress e abiti midi dal tocco morbido. Scopriamo insieme le Best Dressed of the week!

Dicono che l'amore non va in vacanza, ma a quanto pare neppure lo stile! Anche questa settimana i personaggi più influenti del mondo del cinema e dello spettacolo ci hanno regalato momenti super stylish con i loro outfit cool. Il lavoro delle stylist non è passato di certo inosservato, specialmente quello di Selena Gomez.

Da anni l'attrice collabora con la stylist di New York Kate Young, un connubio che ha dato vita a look memorabili. In occasione del suo trentesimo compleanno, la star di Only Murders in the Building ha sfoggiato un abito color cipria di tulle firmato Versace che fasciava la sua silhouette con uno strascico a cascata con frangia floreale sul fondo. Davvero chic!

Questa settimana le star hanno optato per abiti midi dal tocco elegante. Tra loro, Reese Witherspoon è raggiante nel suo abito Schiaparelli. L'attrice premio Oscar, per la première del film "Surface" a New York ha scelto un abito midi color avorio impreziosito da perline dorate e argentate in un motivo simmetrico. A completare il look pumps Christian Louboutin.



E poi come non citare Jennifer Lopez neo sposa in luna di miele a Parigi e la sua carrellata di look wow con cui ci sta deliziando day by day?

Chi avrà conquistato il titolo di Best Dressed of the Week? Per scoprirlo non dovete far altro che continuare a leggere!



Selena Gomez in VERSACE e sandali AQUAZZURA Tequila



Reese Witherspoon in SCHIAPARELLI



Keke Palmer in DAVID KOMA



Millie Brady in CHANEL



Lupita Nyong'o in un abito ALFREDO MARTINEZ e sandali STUART WEITZMAN

Olivia Rodrigo in un abito NENSI DOJAK, platform GIUSEPPE ZANOTTI e choker DIOR



Lucy Liu in un completo due pezzi ZUHAIR MURAD Pre-Fall 2022, sandali AQUAZZURRA e mini bag MARK CROSS



Gugu Mbata-Raw in ALEXANDER McQUEEN Fall 2022 e sandali MALONE SOULIERS



Jennifer Lopez in uno chemisier con gonna a ruota, ballerine pale pink e borsa a mano in rafia DIOR



Keke Palmer con un look Valentino della collezione Promenade Fall 2022



Cobie Smulders in DAVID KOMA



