Da Blake Lively a Kylie Minogue, ci sono dive che lo diventano ancora di più grazie al rosso che indossano magnificamente.



È il colore dominante della tavolozza hollywoodiana ed è sempre il The Winner Is delle occasioni più chic: è proprio lui, sua maestà il rosso.

Sarà perché tinge ufficialmente i red carpet, sarà perché simboleggia la passione, fatto sta che questa tinta è tra i più presenti nei guardaroba delle star.

Non c’è galà che non lo consigli caldamente come dress code, così come non vi è occasione in cui un abitino porpora possa fare sfigurare chi lo indossa dal dopocena in avanti.

Eppure il rouge non è solo un must post tramonto: il rosso di sera è un retaggio proverbiale da non considerare minimamente visto che questa tinta si adatta benissimo anche agli outfit diurni.

Ne sono un esempio le celeb dal palato più fine in materia fashion, quelle che non si limitano a sfoggiare il rosso nelle declinazioni più scontate, ossia vestendo abiti lunghi da sera.

Da Gal Gadot a Victoria Beckham, le stelle che trattano il rosso come il vero fil rouge del proprio look day&night sono tante. E non sono le uniche ad aver ceduto al suo fascino: persino la First Lady americana, Melania Trump non si è lasciata scappare l'occasione di indossarlo.

Oltre a donare molto alle chiome bionde (come quella della splendida Blake Lively), questa nuance si sposa alla perfezione anche con i capelli castani o neri, parola di Lily Aldridge e Zoe Saldana, giusto per citare due more su cui questo colore fa da "ciliegina" (rossa).

Scoprite con noi come le celeb indossano il rosso:

Il rosso indossato dalle Star Zoe Saldana con un abito di Alberta Ferretti alla premiere del film "Campari Red Diaries" a Milano nel gennaio 2018.



Credits: Splash News



Kelly Ripa con un abito rosso a pois di Saint Laurent.

Credits: Splash News







Natalie Dormer con un completo pantaloni e giacca di Schiaparelli.

Credits: Gettyimages





Blake Lively con un trench in vinile rosso fuoco.



Credits: Splash News



L'attrice Gal Gadot adora il rosso e lo indossa in tante occasioni. Qui opta per un abito color Red Carpet dal taglio sui generis.



Credits: Splash News





Hailee Steinfeld sceglie un Total Red Look: gonna, top, coat, clutch e perfino rossetto red-pink.



Credits: Splash News





Melania Trump con un tailleur rosso di Christian Dior.

Credits: Gettyimages



Hannah Ferguson al cocktail party di Stuart-Weitzman a New York nel 2018.



Credits: Splash News



Kristin Cavallari con un abitino corto di pizzo rosso.



Credits: Splash News



Kylie Minogue con un trenchcoat di Ralph & Russo.

Credits: Gettyimages



Lily Aldridge con pantaloni e camicetta-top en pendant in rosso bordeaux.



Credits: Splash News



Michelle Williams opta per un abito lungo rosso porpora.



Credits: Splash News





Reese Witherspoon indossa una gonna di pizzo rosso del brand Draper James di proprietà della Star.



Credits: Splash News

Pixie Lott con un abitino traforato con dettagli di rose rosse ricamati.



Credits: Splash News



Victoria Beckham con un abito lungo di colore rosso aranciato.



Credits: Splash News



