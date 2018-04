Le celeb più stilose della settimana? Eccole qui!



Charlotte Casiraghi sobria e chic con pantaloni sartoriali e blusa nera di paillettes a un evento esclusivo organizzato a New York da Montblanc.

Kate Middleton con uno dei suoi cappottini bon ton sempre impeccabili.

Oppure, cambiando completamente "registro", Rihanna con un minidress in pelle di Versace al lancio della sua linea beauty Fenty per Sephora a Milano.

O ancora la spumeggiante Blake Lively nel tubino in tweed e pelle nera di Chanel dallo scollo vertiginoso.

Quattro stili decisamente diversi per queste quattro celeb che entrano "dritte dritte" nella lista delle meglio vestite della settimana.

A far loro compagnia anche Emily Blunt nel sontuoso abito con gonna a meringa e corpetto in tulle firmato Oscar de La Renta, Rita Ora nel midi dress cut-out di Dolce & Gabbana, e tante altre.

Charlotte Casiraghi e Hugh Jackman.

Kate Middleton con cappottino e cappello bon ton.

Blake Lively in Chanel.

Milla Jovovich in Prada.

Diane Kruger con pelliccia avorio.

Rita Ora in Dolce & Gabbana.

Emily Blunt in Oscar de La Renta.

Letizia di Spagna con cropped pants e blusa a pois.

Naomie Harris in Miu Miu.

Ali Larter con monospalla bianco di Laurence Bras e sandali color-block.

Lily Aldridge in completo chiaro di Isabel Marant, borsa Givenchy e boots in suede.

Julia Restoin-Roitfeld in tailleur nero.

Alexandra Daddario in Zac Posen.

Leslie Mann in Zac Posen.

