I pantaloni satinati sono il capo più chic dell’estate e noi vi mostriamo un modello super chic che anche Nicole Kidman apprezzerebbe!

Freschi, leggeri, sorprendentemente versatili e incredibilmente chic: i pantaloni in satin si confermano la grande rivelazione dell’estate. A consacrarli definitivamente come grande must-have di stagione ci ha pensato niente meno che Nicole Kidman.

L’attrice, in occasione della premiére newyorkese di “Lioness” che tornerà su Paramount + tra qualche giorno con nuovi episodi, ha scelto proprio un paio di pantaloni satinati per questa serata speciale, dimostrandoci come questo capo dall’allure sofisticata possa rivelarsi una scelta perfetta persino nelle ricorrenze più glamour.



***Nel look di Zendaya alla prémiere di “The Odissey” c'è un dettaglio di stile favoloso che possiamo sfoggiare tutte (e no, non stiamo parlando delle ali!)***



Nicole ha optato in particolare per un paio di pantaloni da smoking color avorio con una striscia laterale in raso ton sur ton di Fendi, indossati con una tunica in stile anni ’20 interamente ricamata in metallo argento e platino su una base di tulle, disegnata da Maria Grazia Chiuri, e con gioielli firmati Roberto Coin.

E se i suoi pantaloni in satin vi hanno conquistato al primo sguardo e siete alla ricerca di un modello simile, beh: questi color crema di Sandro si meritano sicuramente un posticino nella vostra wishlist.

3 motivi (+1) per aggiungere alla shopping list i pantaloni satinati di Sandro

1. Il tessuto – Il satin aggiunge all’istante un tocco elegante e raffinato a qualsiasi look, trasformando anche gli abbinamenti più semplici in mise dall’allure sofisticata.

2. Il taglio – A vita alta e gamba dritta, i pantaloni satinati di Sandro valorizzano molto bene la silhouette, segnando il punto vita e slanciando bene la figura.

3. Il colore - Declinati in una tonalità di avorio ricercata e super chic, questi pantaloni risultano molto facili da abbinare. Con t-shirt e sandali flat di giorno, con blazer, camicia e sandali nelle occasioni speciali: le possibilità di styling sono infinite.

4. Il prezzo – Se vi piacciono e ci state facendo un pensierino, ecco un’altra buona ragione per cedere all’acquisto: al momento sono scontati al 40% e costano 159€.

Foto: courtesy of press office