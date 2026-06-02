Freschi, leggeri, versatili e incredibilmente chic: ecco l'identikit dei pantaloni perfetti per unire comfort ed eleganza anche nelle giornate più afose, quelli in satin.

I pantaloni lunghi sono uno dei pezzi chiave del guardaroba quotidiano durante tutto l’anno, eppure, in questo periodo, non appena le temperature cominciano a salire, tendono sempre a finire nel fondo del cassetto.

Ma chi l’ha detto che per sfoggiare look freschi e raffinati dall'alba al tramonto shorts, bermuda e “pinocchietti” siano la nostra unica opzione!

***Un po' bermuda, un po' jeans: ecco perché i jorts! sono i nostri pantaloni preferiti per la primavera-estate!****

In una stagione come questa, in cui il caldo comincia a farsi insopportabile, c’è un’altra alternativa da non sottovalutare per sopravvivere con la giuste dose di eleganza anche alle giornate più afose: i pantaloni in satin.

Avete presente quei modelli fluidi e leggeri, solitamente a gamba ampia e con coulisse in vita, che le trend setter indossano anche solo con crop top e flip flop? Sono proprio loro il pezzo furbo da avere nell’armadio quest’estate.

Eh sì, perché oltre ad essere freschissimi e super chic, sono anche molto versatili e basta solo cambiare i capi e gli accessori con cui si abbinano per riuscire a creare outfit estivi sempre diversi.

Con t-shirt, scarpe da jazz o ballerine intrecciate di giorno, con un top coordinato e un paio di sandali con o senza tacco di sera o durante matrimoni, cerimonie o altre ricorrenze speciali: i pantaloni in satin si prestano a mille diverse interpretazioni e risultano una scelta azzeccata in ogni occasione.

E noi abbiamo già individuato almeno un paio di modelli che non vediamo l’ora di sfoggiare per tutta l’estate.

Dalle linee essenziali o con l’orlo in pizzo, dai colori neutri o dalle tonalità pastello: ecco una mini selezione di proposte da non perdere di vista durante la prossima sessione di shopping.

Pantaloni in satin: 7 modelli fluidi e leggeri perfetti per l'estate

MAX&CO. Pantaloni rosa in jacquard

Credits: it.maxandco.com

FAITHFULL Pantaloni in satin con dettagli in pizzo

Credits: net-a-porter.com

ZARA Pantaloni satinati a pois

Credits: zara.com

TWINSET Pantaloni ampi in raso

Credits: twinset.com

COS Pantaloni a gamba larga in raso

Credits: cos.com

RIXO Pantaloni neri con l’orlo in pizzo

Credits: net-a-porter.com

MANGO Pantaloni dritti satinati

Credits: shop.mango.com

Foto in apertura: GettyImage