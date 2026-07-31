Zendaya, Kaia Gerber, Sadie Sink e tutte le star meglio vestite della settimana
La settimana dei red carpet ha regalato una nuova sfilata di look (secondo noi) destinati a far parlare. Da Los Angeles a New York, Zendaya, Kaia Gerber e altri nomi come Sadie Sink hanno interpretato la moda con approcci molto diversi, passando dalla couture più teatrale al minimalismo impreziosito da ricami luminosi.
Zendaya in Ashi Studio: il fascino del nero diventa couture
Se c'è una regina del method dressing, quella è senza dubbio Zendaya. Per la première di Spider-Man: Brand New Day a Los Angeles, l'attrice ha scelto ancora una creazione di Ashi Studio, questa volta appartenente alla collezione Haute Couture Autunno-Inverno 2026.
Un abito nero scultoreo, ricco di volumi e dettagli tridimensionali, che abbandona per il momento i richiami più espliciti all'universo del supereroe per trasformarsi invece in una diversa interpretazione dell'immaginario del ragno.
Un look teatrale ma estremamente elegante, perfettamente in linea con il percorso stilistico costruito insieme al suo storico stylist Law Roach, che ancora una volta conferma come Zendaya riesca a trasformare ogni apparizione in un momento memorabile.
Sadie Sink sceglie Prada, tra eleganza e discrezione
Anche Sadie Sink ha calcato il red carpet della première di Spider-Man: Brand New Day, puntando su un lungo abito firmato Prada. Il modello, in una luminosa tonalità argento, era caratterizzato da ricami scintillanti e da una profonda scollatura sulla schiena, completato dai preziosi gioielli Fred Leighton.
Kaia Gerber illumina New York in Valentino
Per la première mondiale della serie The Shards a New York, Kaia Gerber ha scelto un abito firmato Valentino che racchiude tutta la sua idea di eleganza moderna. La creazione, impreziosita da una trama geometrica di cristalli, gioca con le trasparenze mentre una silhouette a colonna accompagna la figura con grande naturalezza.
Le spalline sottili e lo styling minimale lasciano che sia il lavoro sartoriale a catturare l'attenzione. Un look sofisticato, luminoso e perfettamente in sintonia con il suo stile essenziale.
Ma ci sono ancora tantissimi look da scoprire. Ecco i più belli della settimana!
Zendaya, Kaia Gerber, Sadie Sink e tutte le Best Dressed of the Week!
Zendaya in ASHI STUDIO
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Sadie Sink in PRADA
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Kaia Gerber in VALENTINO CRUISE 2027 e Minny Sandals JIMMY CHOO
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Keke Palmer in BOTTEGA VENETA
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Emmy Rossum in ROLAND MOURET
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Olivia Dean in DAVID KOMA
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Lupita Nyong’o in LEIN
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Evan Rachel Wood in DIOR by John Galliano Fall 2006
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Karlie Kloss in FERRAGAMO
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Vittoria Ceretti in VALENTINO Interferenze Fall-Winter 2026/27
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Valeria Bilello in MAX MARA
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Jennifer Connelly in LOUIS VUITTON
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Gugu Mbatha Raw in DIOR PRE-FALL 2026
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