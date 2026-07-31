Weekend alle porte, mettiamoci comode e scopriamo insieme le fashion news della settimana!

Valigia pronta e voglia d’estate: tra la collab più attesa, il nuovo souvenir della boutique più bella del mondo e un’experience in store tutta da scoprire. E poi le scarpe che amiamo di più, pronte a una seconda vita tra rigenerazione e riciclo. #FashionPills





Fashion Pills: lunedì e Collanine Colorate e Festa Foresta aprono il summer pop up a Levanto!





(Credits: courtesy of Press Office)

Due brand italiani, una destinazione tutta da vivere e un pop-up che profuma d’estate. Collanine Colorate e Festa Foresta scelgono Levanto per la loro sede estiva, aperta fino al 31 agosto in Via della Rimembranza 16. Uno spazio da scoprire con calma, tra bijoux, creazioni Made in Italy, attenzione ai materiali e alla sostenibilità. Più che uno store, un piccolo indirizzo estivo dove shopping, spensieratezza e felicità si incontrano.

#SpensieratezzaEFelicità





Fashion Pills: martedì e D.A.T.E. promuove l'unicità che nasce dal recupero





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Dare nuova vita a ciò che già esiste, trasformandolo in qualcosa di unico. Con Workshop 2, D.A.T.E. recupera materiali di scarto delle precedenti produzioni e li reinterpreta in una capsule di sneaker numerate e in edizione limitata. Tre modelli iconici del brand cambiano pelle attraverso accostamenti cromatici originali, texture e finiture sempre diverse. Il risultato? Nessuna sneaker è uguale all’altra: perché anche nella moda, recuperare può diventare un esercizio di creatività.

#DATEResponsibleFashion





Fashion Pills: mercoledì e il brand più amato dell'estate 2026 incontra Nugnes





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Non solo shopping, ma un nuovo modo di vivere la boutique. Chloé e Nugnes si incontrano a Bari per un progetto che unisce moda, artigianalità e personalizzazione. Styling dedicato, calligrafia dal vivo, visual immersivi e dettagli creati su misura hanno accompagnato gli ospiti alla scoperta della nuova collezione Chloé. Un’esperienza che mette al centro autenticità, savoir-faire e soprattutto il rapporto umano. Perché il nuovo lusso è sempre più qualcosa da vivere, non solo da indossare. Che experience sia!

#ChloéxNugnes





Fashion Pills: giovedì e la selezione estiva della boutique più esclusiva al mondo!





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L’estate più bella? Quella italiana, possibilmente con la valigia giusta.

ISSIMO, l’universo lifestyle di Pellicano Hotels, firma una selezione che sa di Mediterraneo, vacanze e dolce vita, scegliendo il meglio del Made in Italy: da Loretta Caponi a Lisa Corti, da Borsalino a Benedetta Bruzziches. Ricami, stampe, colori e materiali naturali compongono il guardaroba perfetto dalla spiaggia all’aperitivo, con quella nonchalance chic che profuma subito di vacanza. E poi i pezzi dedicati a Hotel Il Pellicano, La Posta Vecchia e Mezzatorre: T-shirt, cappellini, felpe e shorts che diventano i souvenir più cool dell’estate. Perché certi viaggi finiscono, ma il loro stile può tranquillamente tornare a casa con noi.

#UncoveringDolceVita





Fashion Pills: venerdì e "l'erotica noia borghese" arriva a Stromboli!





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Un po’ Venezia, un po’ cinema d’autore, moltissima voglia di perdersi in un’estate italiana.

Edoardo Gallorini porta a Stromboli il suo temporary store e il suo universo fatto di foulard, stampe, camicie e piccoli oggetti del desiderio. “L’Erotica Noia Borghese” è una capsule in continua evoluzione, tra atmosfere rétro, ironia e quella sofisticata nostalgia che sembra uscita da un vecchio film italiano. Ogni stampa nasce dalla mano di Gallorini e diventa una piccola scena da indossare: al collo, tra i capelli o sul corpo, rigorosamente da protagonista. Un souvenir decisamente chic da mettere in valigia prima di lasciare l’isola.

#EroticaNoiaBorghese





Fashion Pills: sabato e l'inconfondibile stile Adidas Originals





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Allenarsi sì, ma senza divisa. Adidas Originals reinventa il training con Originals Sport: richiami rétro, dettagli cool e l’iconica Superstar come punto di partenza. Da Tate McRae alla pallavolista Harper Murray, la nuova palestra è fatta di personalità, movimento e soprattutto stile. Perché ormai il look da workout funziona benissimo anche fuori.

#OriginalsSport





Fashion Pills: domenica e l'intreccio della pelle di Zanellato e Cestaia





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Un cestino di vimini, ma in versione très chic. Zanellato presenta Cestaia e veste le iconiche Postina® e A’Spasso® con una speciale lavorazione della pelle che riproduce l’intreccio artigianale dei cesti. Un gioco di texture, tradizione e savoir-faire italiano che trasforma un gesto antico in un nuovo oggetto del desiderio. Da mettere al braccio, più che nel cestino.

#ZanellatoCestaia