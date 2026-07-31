Per i 170 anni della Maison, Burberry inaugura al V&A di Londra una mostra che racconta la storia del suo capo più celebre, tra archivio, artigianalità e innovazione.

Dopo tanti anni ormai è chiaro : prima ancora di essere un capo di tendenza, il trench è stato un simbolo di innovazione, funzionalità e stile senza eguali. Per questo la mostra sul trench di Burberry, è un evento imperdibile.

La Maison britannica infatti celebra il suo 170° anniversario trasformando il suo capo più iconico nel protagonista di un'esposizione che promette di conquistare gli appassionati di moda e design. Ospitata negli spazi del V&A South Kensington di Londra, The Burberry Trench: Crafting an Icon ripercorre l'evoluzione di un indumento che, stagione dopo stagione, non ha mai smesso di reinventarsi.

Credits: Courtesy of Press Office

Dal suo debutto come capo tecnico pensato per affrontare le intemperie fino a diventare un autentico simbolo dello stile britannico, il trench Burberry racconta oltre un secolo di storia della moda. La mostra accompagna i visitatori in questo viaggio attraverso una selezione di pezzi d'archivio raramente esposti, documenti storici e materiali provenienti sia dall'archivio Burberry sia dalla prestigiosa collezione del V&A.

Un viaggio nell'icona che ha fatto la storia

L'allestimento trova spazio nella suggestiva Prince Consort Gallery, una sala del museo normalmente chiusa al pubblico, dove un tempo venivano custoditi preziosi tessuti negli storici armadi in mogano. Un contesto perfetto per raccontare il patrimonio della Maison attraverso tre sezioni che ne svelano le origini, la manifattura e la continua evoluzione creativa.

Credits: Courtesy of Press Office

La prima parte dell'esposizione, Invention, riporta al 1879, quando Thomas Burberry inventò la gabardine di cotone: un tessuto rivoluzionario che rese possibile la nascita del trench moderno grazie alle sue caratteristiche di leggerezza, resistenza e protezione dagli agenti atmosferici. È proprio da questa innovazione che prende forma uno dei capi più longevi e riconoscibili della storia della moda.

Credits: Courtesy of Press Office

Segue poi Craft, dedicata all'eccellenza artigianale che ancora oggi distingue ogni trench Burberry. Dai colletti rifiniti a mano alla celebre fodera House Check, passando per dettagli funzionali come la pattina antipioggia e il cinturino al collo, ogni elemento racconta un perfetto equilibrio tra tecnica e design.

A chiudere il percorso è Creativity, una sezione che dimostra quanto il trench continui a essere una tela creativa per i direttori artistici della Maison. In mostra sono esposti 19 look provenienti dalle sfilate degli ultimi venticinque anni, firmati da Christopher Bailey e Daniel Lee, che reinterpretano il classico Burberry con sensibilità contemporanea, confermando la straordinaria capacità di questo capo di attraversare le epoche senza però perdere la propria identità.

Credits: Courtesy of Press Office

Mostra trench Burberry: 170 anni di storia

L'esposizione rappresenta anche un nuovo capitolo della collaborazione tra Burberry e il V&A, destinata a proseguire con l'apertura della The Burberry Gallery, prevista per l'autunno 2028.

Il nuovo spazio permanente, nato grazie alla partnership tra la Maison e il museo londinese, sarà dedicato alla moda e alle sue continue trasformazioni, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio creativo britannico e ispirare le future generazioni di designer. Un progetto che sicuramente conferma come il trench Burberry non sia soltanto un capo iconico, ma un autentico pezzo di storia del fashion system.