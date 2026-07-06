Michelle Hunziker e quell’abito sfoggiato al party pre-wedding di Aurora Ramazzotti che ci sembra davvero perfetto per le sere d’estate
Nel weekend appena trascorso tutti i riflettori sono stati puntati sulle nozze di Taylor Swift, ma questo fine settimana c’è stato un altro matrimonio che in Italia ha completamente catalizzato l’attenzione: quello di Aurora Ramazzotti.
La creator, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha sposato Goffredo Cerza in Sicilia, coinvolgendo amici e parenti in tre giorni di celebrazioni che si sono svolte tra Militello in Val di Catania e il Castello Xirumi a Lentini.
Ed è stato proprio il look scelto dalla mamma della sposa durante uno dei festeggiamenti ad essere finito subito nel nostro radar.
In occasione della festa pre-wedding, infatti, Michelle Hunziker ha sfoggiato un maxi dress in seta blu cobalto di Zimmermann, con scollo all’americana impreziosito di perline, che ci sembra davvero l’abito perfetto per le sere d’estate.
***Kate Hudson sul set di “Hello & Paris” indossa il perfetto abito a fiori over 40 (e noi vi mostriamo alcune alternative chic da puntare subito)***
Il look di Michelle Hunziker al party pre-wedding di Aurora Ramazzotti
Per l’occasione, la conduttrice l’ha indossato con una preziosa clutch dai riflessi metallizzati, ma questo abito dalle silhouette ampie e morbide è il classico capo che si può sfruttare anche in modo più “easy”, anche solo con dei sandali flat e una borsa in paglia.
Anche a voi è venuta voglia di cercarne uno per le prossime cerimonie estive o le prossime cene al chiaro di luna? Per facilitarvi il compito, abbiamo selezionato noi alcuni dei modelli più belli che si trovano adesso in circolazione.
Scoprite in questa mini selezione alcuni dei nostri preferiti!
8 abiti ampi perfetti per le sere d’estate
ZIMMERMANN Abito blu cobalto con scollo all’americana e perline
Credits: zimmermann.com
PARFOIS Abito maxi con scollo all'americana
Credits: parfois.com
IMPERIAL Abito lungo con dettaglio ad anello
Credits: imperialfashion.com
MASSIMO DUTTI Abito fluido scollato sulla schiena
Credits: massimodutti.com
& OTHER STORIES Abito lungo in seta con le spalline
Credits: stories.com
DIXIE Abito fluido con scollo halter
Credits: dixiefashion.com
ZARA Maxi dress morbido
Credits: zara.com
MANGO Abito drappeggiato con la schiena scoperta
Credits: shop.mango.com
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