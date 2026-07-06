L’abito perfetto per le sere d’estate? Quello indossato da Michelle Hunziker la sera prima delle nozze di Aurora (e noi vi mostriamo alcune alternative super chic per l’estate).

Nel weekend appena trascorso tutti i riflettori sono stati puntati sulle nozze di Taylor Swift, ma questo fine settimana c’è stato un altro matrimonio che in Italia ha completamente catalizzato l’attenzione: quello di Aurora Ramazzotti.

La creator, figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, ha sposato Goffredo Cerza in Sicilia, coinvolgendo amici e parenti in tre giorni di celebrazioni che si sono svolte tra Militello in Val di Catania e il Castello Xirumi a Lentini.

Ed è stato proprio il look scelto dalla mamma della sposa durante uno dei festeggiamenti ad essere finito subito nel nostro radar.

In occasione della festa pre-wedding, infatti, Michelle Hunziker ha sfoggiato un maxi dress in seta blu cobalto di Zimmermann, con scollo all’americana impreziosito di perline, che ci sembra davvero l’abito perfetto per le sere d’estate.



***Kate Hudson sul set di “Hello & Paris” indossa il perfetto abito a fiori over 40 (e noi vi mostriamo alcune alternative chic da puntare subito)***

Il look di Michelle Hunziker al party pre-wedding di Aurora Ramazzotti

Per l’occasione, la conduttrice l’ha indossato con una preziosa clutch dai riflessi metallizzati, ma questo abito dalle silhouette ampie e morbide è il classico capo che si può sfruttare anche in modo più “easy”, anche solo con dei sandali flat e una borsa in paglia.

Anche a voi è venuta voglia di cercarne uno per le prossime cerimonie estive o le prossime cene al chiaro di luna? Per facilitarvi il compito, abbiamo selezionato noi alcuni dei modelli più belli che si trovano adesso in circolazione.

Scoprite in questa mini selezione alcuni dei nostri preferiti!

8 abiti ampi perfetti per le sere d’estate

ZIMMERMANN Abito blu cobalto con scollo all’americana e perline

Credits: zimmermann.com

PARFOIS Abito maxi con scollo all'americana

Credits: parfois.com

IMPERIAL Abito lungo con dettaglio ad anello

Credits: imperialfashion.com

MASSIMO DUTTI Abito fluido scollato sulla schiena



Credits: massimodutti.com

& OTHER STORIES Abito lungo in seta con le spalline

Credits: stories.com

DIXIE Abito fluido con scollo halter

Credits: dixiefashion.com

ZARA Maxi dress morbido

Credits: zara.com

MANGO Abito drappeggiato con la schiena scoperta

Credits: shop.mango.com