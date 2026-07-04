La popstar e il campione della NFL hanno pronunciato il loro "sì" al Madison Square Garden di New York, trasformato per l'occasione in una scenografica garden party da mille invitati.

Dopo mesi di indiscrezioni, scommesse e aspettative, il grande giorno è finalmente arrivato. Taylor Swift e Travis Kelce hanno pronunciato il loro "sì" in una delle cerimonie più attese degli ultimi anni, trasformando New York nel palcoscenico di quello che molti hanno già ribattezzato il "royal wedding" americano.

La coppia infatti ha scelto il Madison Square Garden per celebrare le nozze, convertendo la celebre arena in un suggestivo giardino delle meraviglie. I festeggiamenti sono iniziati già la sera precedente con una cena di prova riservata a un ristretto gruppo di familiari e amici, preludio di un matrimonio che si è sviluppato nell'arco di un'intera giornata, tra cerimonia, ricevimento e celebrazioni fino a notte fonda.

Taylor Swift e Travis Kelce hanno detto sì!

Pur con circa mille invitati, l'evento è rimasto avvolto da un rigoroso riserbo. All'esterno del Madison Square Garden, però, i pannelli luminosi con la scritta "JUST T&T MARRIED!" hanno annunciato al mondo che Taylor e Travis erano ufficialmente marito e moglie, mentre l'Empire State Building si è illuminato di blu, un romantico omaggio alla tradizione del "qualcosa di blu" portafortuna per la sposa.

Credits: Getty Images

A rendere ancora più speciale la cerimonia è stata la scelta dell'officiante: l'attore Adam Sandler, amico della coppia, ha infatti celebrato il matrimonio davanti a una platea che riuniva alcune delle personalità più influenti dello spettacolo, della musica e dello sport americano. Ma c'è di più: al posto delle classiche damigelle e dei testimoni tradizionali, Taylor e Travis hanno preferito affidare i ruoli simbolici ai rispettivi fratelli: Austin Swift è stato il "man of honor" della cantante, mentre Jason Kelce ha accompagnato il fratello come testimone dello sposo.

Secondo le indiscrezioni, alla cerimonia hanno preso parte migliaia di persone, tra star di Hollywood, protagonisti della musica, top model e grandi nomi dello sport americano. Tra i volti avvistati figurano Camila Cabello, Hugh Grant, Ethan Hawke, Jason Sudeikis, Karlie Kloss e Dakota Johnson, insieme a numerosi campioni della NFL e ad alcune delle personalità più influenti del panorama sportivo statunitense.

Credits: Getty Images

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Non sono invece passate inosservate alcune assenze eccellenti, come quelle di Blake Lively e Ryan Reynolds, mentre Zoë Kravitz ha partecipato all'evento senza il compagno Harry Styles. Come prevedibile, gli invitati sono stati tenuti lontani da fotografi e curiosi grazie a un imponente dispositivo di sicurezza, contribuendo ad alimentare il mistero che ancora circonda le nozze.

Taylor Swift ha scelto DIOR per l'abito da sposa

Naturalmente, tutti gli occhi erano puntati sull'abito della sposa. A firmare il look nuziale è stata Dior, guidata dal direttore creativo Jonathan Anderson, che ha conquistato una delle commissioni più prestigiose del panorama moda contemporaneo.

Taylor Swift ha completato il suo bridal look con gioielli Cartier e scarpe realizzate su misura firmate Christian Louboutin, scegliendo un'estetica elegante e romantica, perfettamente in linea con il suo stile. Una decisione che ha sorpreso gli addetti ai lavori: molti infatti pronosticavano infatti Ralph Lauren, anche in virtù del forte legame della maison con l'immaginario americano e del fatto che la coppia aveva già indossato creazioni del brand per gli scatti del fidanzamento.

Per Dior si tratta di un momento destinato a lasciare il segno. L'abito di Taylor Swift si candida infatti a diventare uno dei look da sposa più iconici dell'anno, pronto a ispirare future collezioni e, con ogni probabilità, innumerevoli reinterpretazioni bridal.

Taylor Swift e Travis Kelce : dove nasce la loro storia?

La favola di Taylor e Travis affonda le sue radici nell'estate del 2023, quando il campione della NFL raccontò pubblicamente di aver tentato invano di consegnare alla cantante un braccialetto con il proprio numero di telefono dopo una tappa dell'Eras Tour.

Quell'aneddoto, diventato immediatamente virale, segnò l'inizio di una relazione che, nel giro di pochi mesi, avrebbe conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Una storia d'amore nata quasi per caso e diventata un fenomeno globale si conclude, almeno per ora, con il capitolo più atteso: un matrimonio da favola nel cuore di New York.