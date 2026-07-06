Doveva essere il primo viaggio di famiglia nel Regno Unito dopo anni, ma il principe Harry ha cambiato i piani all'ultimo momento

Quella che doveva essere una delle visite più attese degli ultimi anni si è trasformata in un nuovo capitolo della lunga vicenda che lega il principe Harry al Regno Unito. Per settimane si era parlato della possibilità che il duca di Sussex tornasse oltreoceano insieme a Meghan Markle e ai figli, Archie e Lilibet, offrendo così ai bambini l'occasione di rivedere il nonno, re Carlo, dopo quattro anni.

Adesso, però, i piani sono cambiati. Secondo quanto riportato dai media britannici, il principe Harry raggiungerà il Regno Unito la prossima settimana da solo; il resto della famiglia non sarà con lui

Il viaggio del duca resta confermato. Harry parteciperà agli eventi organizzati in vista degli Invictus Games di Birmingham del 2027 e visiterà alcune delle associazioni benefiche di cui è patrono.

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Dietro la decisione del principe Harry ci sono ancora i timori per la sicurezza della sua famiglia

La ragione del cambio di programma sarebbe ancora una volta la sicurezza. Negli ultimi giorni il team del principe Harry avrebbe lavorato per trovare una soluzione che consentisse a Meghan Markle e ai loro figli di accompagnarlo nel Regno Unito, ma senza successo.

Secondo i media britannici, le nuove disposizioni non garantirebbero condizioni ritenute sufficientemente sicure per l'intera famiglia durante una permanenza a Londra.

Il tema è noto. Da quando Harry e Meghan hanno lasciato gli incarichi di membri senior della famiglia reale nel 2020, il duca ha perso il diritto alla protezione automatica garantita ai reali in servizio. Negli ultimi anni ha intrapreso una lunga battaglia legale e istituzionale per ottenere misure di sicurezza adeguate quando torna nel Regno Unito, sostenendo più volte di non sentirsi nelle condizioni di portare con sé la moglie e i figli.

Secondo le ricostruzioni, Harry avrebbe inizialmente sperato che Archie e Lilibet potessero accompagnarlo anche per favorire un nuovo incontro con re Carlo, che non vede i nipoti di persona dal 2022. Fonti vicine alla vicenda avevano raccontato che il sovrano era disposto a ospitare la famiglia in una residenza reale, proprio nella speranza di trascorrere del tempo con i bambini.

Per il momento, però, quel ricongiungimento dovrà probabilmente attendere ancora.

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Il principe Harry volerà quindi nel Regno Unito senza Meghan, Archie e Lilibet, mentre restano aperti molti interrogativi sul futuro dei rapporti con la famiglia reale. Se da un lato il duca continua a ribadire il desiderio che i suoi figli possano conoscere meglio le proprie radici britanniche, dall'altro la questione della sicurezza continua a rappresentare il principale ostacolo a qualsiasi ritorno di famiglia oltre oceano.