Da semplice crema da farmacia a segreto glow di Bella Hadid, Weleda Skin Food è diventata un must ovunque. Ma cosa la rende così amata pur costando meno di 10 euro?

Lanciata nel 1926 e ancora praticamente identica a se stessa, Weleda Skin Food è la crema che nel mondo si vende ogni pochi secondi. E costa, in Italia, intorno ai 9,95 euro per il tubo da 75 ml. Nel frattempo, sui vanity delle celebrity, il classico barattolo blu della Nivea si è fatto discretamente da parte.

Bella Hadid ha raccontato in un video di routine beauty per Vogue che arriva a finire fino a otto tubetti di Skin Food al mese e che "è ossessionata da questa crema". Victoria Beckham ha chiesto al brand un formato extra large. Hailey Bieber, Emily Ratajkowski, Jenna Ortega: l’elenco di fan famose è lungo. Ma perché tutte queste donne con accesso a ogni prodotto di lusso impazziscono per una crema sotto i 10 euro?

Perché tutte parlano di Weleda Skin Food adesso

Per anni Skin Food è rimasta un piccolo segreto da farmacia naturale, amata da insider e truccatori di backstage. Oggi è un cult globale: secondo Weleda è uno dei suoi prodotti più venduti al mondo, con numeri da vera icona.

La make-up artist britannica Alex Saint, che la usa da oltre vent’anni, racconta che Lisa Eldridge le disse che era "cibo per la pelle". E aggiunge che ti "salva in ogni situazione". Non stupisce che compaia regolarmente sui tavoli trucco alle sfilate.

Rispetto alla Nivea classica, Skin Food gioca una carta diversa: ha un approccio più naturale e una formula certificata, senza quell’estetica da barattolo anni Sessanta che alcune di voi ormai associano solo ai ricordi di famiglia.

Cos’è Weleda Skin Food e cosa contiene

Weleda Skin Food è una crema multifunzione per viso e corpo, pensata per pelle secca, ruvida o screpolata.

La formula, praticamente invariata dal 1926, unisce oli vegetali di girasole e mandorla dolce a cera d’api e lanolina, che creano un film protettivo sulla pelle e riducono la perdita d’acqua. A questo si aggiungono estratti di viola del pensiero, calendula e camomilla da agricoltura biologica, noti per le proprietà lenitive e riparatrici.

La crema è certificata NaTrue come cosmetico naturale. Per chi controlla etichette e INCI, è un dettaglio non da poco. I dermatologi ricordano che, in caso di pelle molto secca, una texture ricca e leggermente occlusiva è spesso quella che funziona meglio, perché aiuta a ripristinare la barriera cutanea.

Gli usi furbi che piacciono alle celebrity e ai make-up artist

Il vero motivo per cui Skin Food è dappertutto? Fa praticamente tutto e lo fa bene.

Sulla pelle leggermente umida, dopo il tonico o una mist, diventa una crema viso e corpo super nutriente che trattiene l’idratazione. Usata in strato sottile solo sulle zone che tirano (guance, contorno naso, mento) è un perfetto “top coat” idratante per l’inverno.

I truccatori la amano come base make-up: il segreto è scaldarne una micro goccia tra le mani, pressarla sul viso e poi applicare pochissimo fondotinta. La pelle risulta più elastica e luminosa, con un effetto glow che non ha bisogno di tre prodotti diversi.

Un altro uso amatissimo è come illuminante: picchiettata su zigomi, ponte del naso, clavicole e décolleté crea riflessi di luce senza glitter. Sull’arcata sopraccigliare o sulle palpebre nude regala il famoso effetto “wet”, da editorial beauty in due secondi.

Funziona anche come maschera SOS per labbra e contorno naso irritato: strato spesso, dieci minuti di posa, poi si tampona l’eccesso. Molte celeb la usano sulle mani e sui piedi prima di infilare guanti o calzini di cotone, per un impacco notturno ultra riparatore. E sì, con una quantità minuscola può disciplinare le punte secche e i baby hair.

A chi serve davvero (e quando scegliere Skin Food Light)

Skin Food classica dà il meglio su pelli da secche a molto secche, stressate dal freddo, dal riscaldamento, da lavaggi frequenti. È perfetta per chi ha guance che tirano, screpolature su mani e gomiti, talloni che sembrano carta vetrata.

Se la vostra pelle è mista o tende a lucidarsi, potete usarla solo a zone, come trattamento notturno su contorno occhi, labbra, lati del naso. In alternativa esiste Weleda Skin Food Light: stessa idea di nutrimento, ma texture più leggera e a rapido assorbimento, ideale come crema giorno o per i mesi caldi.

Molti editor beauty sottolineano che le pelli sensibili e secche amano la versione classica, mentre chi soffre di brufoletti o lucidità preferisce la Light. In ogni caso, la formula contiene alcool e oli essenziali profumati: se avete una pelle reattiva, meglio fare un piccolo patch test prima di spalmarla generosamente ovunque.

Prezzo, dove trovarla e come inserirla nella routine

In Italia il tubo da 75 ml di Weleda Skin Food costa intorno ai 9,95 euro, spesso un po’ meno in offerta, quindi rientra a pieno titolo nella categoria “crema sotto i 10 euro”. Esistono anche mini taglie da borsetta, perfette per provarla senza impegno.

Si trova in molte farmacie e parafarmacie, nelle bioprofumerie e nei principali e-commerce di cosmetici naturali, oltre che sul sito del brand. Il vantaggio è che è molto concentrata: un tubo può durare mesi, anche usandola ogni giorno su più zone.

Nella routine mattutina potete applicarla dopo siero e crema leggera, solo dove sentite bisogno di nutrimento extra, e poi aggiungere la protezione solare. La sera funziona come sleeping mask localizzata: strato più generoso su guance, labbra, mani e piedi. E il vecchio barattolo di Nivea? Potete sempre tenerlo, ma difficilmente vi mancherà.