Se non avete ancora trovato il perfetto abito a fiori over 40, ecco una selezione di modelli, ispirati a quello indossato da Kate Hudson, che potete scegliere quest’estate.

In questi giorni è impegnata a New York per le riprese del nuovo film “Hello & Paris”, ma tra un ciak e l’altro Kate Hudson ci ha dato un ottimo spunto su come scegliere il perfetto abito a fiori over 40.

Avvistata sul set, a fianco del collega Javier Bardem, infatti, l’attrice ha sfoggiato un romanticissimo vestito dalle stampe floreali di Reformation, un modello midi super chic che lei ha valorizzato con un paio di slingback intrecciate di Chloé e una borsa a spalla in suede con chiusura con coulisse dal gusto boho.

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Cosa rende il suo vestito a fiori la scelta ideale per le over 40? La sua silhouette morbida che valorizza le forme, il suo scollo femminile, le sue stampe delicate e la sua lunghezza che lo trasforma in un alleato versatile adatto a ogni occasione.

E la buona notizia è che in circolazione si trovano tantissime opzioni alternative che si possono scegliere quest’estate.

Gli abiti a fiori con le spalline sottili, sono sempre una scelta azzeccata. I modelli in cotone o in lino sono la soluzione ideale per il giorno, mentre per la sera basta puntare su quelli in seta per avere un look più raffinato e ricercato.

Ma non mancano neanche vestiti floreali ancora più eleganti, con scollo all’americana o arricchiti da piccoli dettagli preziosi, che sono l'ideale per matrimoni, cerimonie e qualsiasi altra occasione speciale.

Se anche voi state cercando il perfetto abito a fiori over 40, ecco una mini selezione di modelli che potrebbero giusto fare al caso vostro.

A.A.A. Abito a fiori over 40 cercasi: i modelli più chic da puntare quest'estate

REFORMATION Abiti midi a fiori plissettato

Credits: farfetch.com

SEVENTY VENEZIA Abito lungo stampato a fiori

Credits: seventyvenezia.com

FORTE FORTE Abito elegante a fiori con scollo all’americana impreziosito da perline

Credits: forte-forte.com

OTTOD’AME Abito in raso di viscosa a stampa floreale

Credits: ottodame.it

ZARA Slip dress in seta a stampa floreale

Credits: zara.com

H&M Abito a fiori con la schiena scoperta

Credits: 2.hm.com

MAX&CO. Abito a fiori plissettato con scollo all’americana

Credits: it.maxandco.com

Foto: GettyImage