Anche questa settimana le star hanno calcato red carpet esclusivi e prestigiosi: ecco i look che abbiamo amato di più

Appuntamento immancabile della settimana, torna la selezione con le celebrities che ci hanno conquistato con mise effetto "wow". Eleganti e sofisticate, le star sembrano alzare giorno dopo giorno l'asticella, grazie ad abiti dal sapore retrò o dal taglio pulito e moderno. Colori pastello, mini dress e completi flare popolano questi giorni in cui il tasso di glamour davvero non è mancato.

Tra le celeb che vogliamo menzionare tra le meglio vestite della settimana c'è Matilda De Angelis. L'attrice italiana, che ci ha tenuto bloccate davanti lo schermo con la sua interpretazione in The Undoing come co-protagonista di Hugh Grant e Nicole Kidman, era radiosa alla première della serie "Citadel" a Londra. Per l'occasione ha scelto un abito in raso bianco senza spalline con motivi floreali sul corpetto firmato Fendi a cui ha abbinato gioielli Tiffany&Co.

Oltreoceano invece, la giovane Ana de Armas per la première newyorkese del nuovo film "Ghosted" al fianco di Chris Evans, ha scelto un mini dress nero firmato Louis Vuitton e gioielli Anita Ko e Katkim. Semplice ma chic!

Per tutte le amanti del fashion system: riuscite ad intuire chi saranno i grandi nomi della settimana? Continuate a leggere per scoprire il podio con le Best Dressed of the Week!

Matilda De Angelis in FENDI e gioielli TIFFANY&Co

Credits: Getty Images

Ana De Armas in LOUIS VUITTON

Credits: Getty Images

Katie Holmes in PHILIP LIM PRE-FALL 2023 jeans, T-shit bianca, blazer e BRANDON BLACKWOOD shoulder bag

Credits: Getty Images

Kerry Washington in VERONICA BEARD

Credits: Getty Images

Priyanka Chopra in VIVIENNE WESTWOOD

Credits: Courtesy of Press Office

Minnie Driver in TONI MATICEVSKI

Credits: Getty Images

Simona Tabasco in GUCCI

Credits: Getty Images

Lucy Boynton in ERDEM FALL 2023

Credits: Getty Images

Ariana Debose in un completo in raso arancione con pantalone flare

Credits: Getty Images

DENISE TANTUCCI IN FERRAGAMO

Credits: Courtesy of Press Office

Clémence Poésy in CHLOÉ

Credits: Courtesy of Press Office

Suki Waterhouse in KNORTS bralette, SOLID&STRIPED shirt, high waist jeans e borsa OLGA BERG

Credits: Getty Images

Camilla Morrone in VERSACE

Credits: Getty Images

Danai Gurira in un completo top a tubino corto e maxigonna plissettata con volant

Credits: Getty Images