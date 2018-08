Giovane, carina e molto stilosa: ecco i best look della Betty Cooper della serie tv Riverdale.



Bionda, algida e occhioni blu, Lili Reinhart incarna alla perfezione l'ideale dell'american girl che sarebbe piaciuta tanto a registi come Alfred Hitchcock.

E in effetti, nella serie tv Riverdale, in cui interpreta la bella e dolce Betty Cooper, si ritrova la centro di un'intricata rete di intrighi e misteri.









Lili, nata a Cleveland nel 1996, ha conosciuto la notorietà proprio grazie alla serie tratta dal famoso comic per ragazzi (noi ci ricordiamo la versione cartoon, "Zero in condotta" com'era stata tradotta negli anni 90) ma scommettiamo che la vedremo prossimamente sempre più in giro, non a caso il suo nome compare già nel cast del film di Mèlanie Laurent, Galveston, accanto a Elle Fanning e Ben Foster.

Ma oltre al lavoro che cosa c'è nella vita di questa affascinante bionda? Nonostante la sua riservatezza Lili ha reso pubblica la sua storia d'amore con uno degli attori di Riverdale, Cole Sprouse, che veste i panni del nerd Jughead Jones.

E sul fronte stile? Se nella serie Lili veste i panni della ragazza perfetta tutta cardigan coordinati e completi da cheerleader, nella realtà Lili ama lo stile casual, come tutte le ragazze della sua età-

Certo, altra storia quando si tratta di calcare il red carpet quando sfodera tutto il suo fascino con abiti romantici e qualche capo più sexy, con tagli cut out, scollature e spacchi. Insomma, mica male per la Betty perfettina che siamo abituati a vedere.

Ecco i look più cool sfoderati da Lili Reinhart sul red carpet.





Bon ton con un delicato tubino rosa cipria midi, abbinato a sandali e pochette della stessa nuance.

In versione "sparkling" con un minidress di paillettes color smeraldo di Yanina Couture e pumps turchesi.

Con delicato abito ricamato effetto "see through" firmato Paolo Sebastian.

Stile "bohemienne" per il maxi dress di Maria Lucia Hohan.

All'ultime Met Gala eccola con una crezione esclusiva della H&M Conscoius Collection color silver.





Romanticissimo il look in cui l'abito a fiori di Brock Collection con balze è il vero protagonista. Bella anche l'acconciatura, un raccolto morbido con alcuni ciuffi che incorniciano il viso.

Sexy ma con un tocco decisamente retrò: l'abito con cut out è chic e per nulla volgare. Perfette anche le décolleté con perle che richiamano i bottoni a contrasto.

