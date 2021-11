Stella indiscussa di questo weekend, Lady Gaga ha presentato il suo ultimo film con un susseguirsi di look "wow"! Piccolo spoiler: non solo Gucci!



Lady Gaga, un nome che non passa di certo inosservato, e ammettiamolo, neanche i suoi look pronti a stupirci in ogni occasione.



Per la premiere italiana del chiacchieratissimo "House of Gucci" film diretto da Ridley Scott, in uscita nelle sale cinematografiche il prossimo 16 Dicembre, l'attrice e cantante racconta la sua interpretazione di Patrizia Reggiani e il suo amore per l'Italia mixando alla perfezione capi glamour e provocatori in perfetto stile Lady Gaga.



Per il suo arrivo a Milano, l'artista di origini italoamericane ha scelto un cappotto Valentino Haute Couture e platform vertiginose Valentino Garavani della collezione Code Temporal Haute Couture. A completare il look, occhiali in bianco e nero della collezione Valentino Eyewear per un indimenticabile colpo glamour.





Credits: Valentino/ Getty Images

Orgogliosa delle sue origini, come lo ha ripetuto durante la conferenza stampa di presentazione del film, Lady Gaga - all'anagrafe Stefanie Germanotta ha indossato un abito elegante e romantico dalla stampa floreale firmato nuovamente Valentino, dalla collezione Rendez-Vous Spring/ Summer 2022.





Credits: Valentino/ Eagle Picture

Celebre (anche) per i suoi look e per la sua capacità di cambiare attraverso i suoi outfit, l'attrice ha colpito ancora, perché nessuno meglio di Lady Gaga sa come fare un ingresso a effetto.



Per l'anteprima stampa del film, presso lo storico cinema milanese The Space Odeon, l'attrice ha indossato un abito rosso fuoco di Atelier Versace. Il vestito, lungo, con corpetto aderente e spacco vertiginoso, in seta è ispirato alla collezione di Versace Primavera/Estate 1995, come ha scritto la stessa casa di moda sui canali social.



Credits: Getty Images

Infine, eccola ieri sera, all'uscita dell'Hotel Palazzo Parigi prima di recarsi in Rai, ospite della trasmissione tv "Che tempo che fa", dove ha espresso affetto e sostegno per la comunità LGBTQ+ italiana con grande trasporto e umanità.



L'outfit indossato da Gaga rimarrà a lungo nei nostri cuori: in stampa leopardata, l'abito è firmato Valentino, dalla collezione Valentino Roman Palazzo Fall 21. La griffe italiana è da sempre molto amata dall'attrice che l'aveva già scelta in alcuni dei momenti salienti della sua carriera, come i Golden Globe e la Mostra del Cinema di Venezia (l'artista è volto di una fragranza della maison).

A impreziosire il look, la Valentino Garavani Stud Sign bag e pumps color nude Jimmy Choo.





Credits: Valentino/ Getty Images

Di una cosa possiamo esserne sicure: la sua è stata una lettera d'amore all'Italia e alla sua moda: "In Italia le donne sono vestite in modo incredibile, sono belle, forti, colorate e vibranti".



Non stupisce quindi che l'attrice e cantante abbia scelto per la presentazione del film capi rigorosamente Made in Italy.



Noi non vediamo l'ora vederla nei panni di Patrizia Reggiani nella pellicola del momento, e voi?