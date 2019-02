Ma anche Meghan Markle, Naomi Watts, Kendall Jenner...ecco i look che ci hanno colpito di più!



Gli impegni mondani delle star nel corso dell'ultima settimana? Oltre ai BAFTA e ai GRAMMY di cui abbiamo già parlato, molte celeb sono state protagoniste dei front row più esclusivi durante la New York Fashion Week, la settimana che apre le danze del mese dedicato alle sfilate.

Una su tutte la nostra adorata Olivia Palermo che tra uno show e l'altro ha sfoggiato una serie di outfit favolosi. Il nostro preferito? Soprabito dalla fantasia jacquard con stola di pelliccia, jeans skinny e ai piedi pumps in pelle verde di Jimmy Choo (uno dei modelli che preferisce e che infatti sfoggia spesso e volentieri!).

Tra i look che meritano una menzione d'onore però ci sono anche loro, le due cognatine reali: Kate Middleton romantica nel gown dress in tulle pastello di Gucci e Meghan Markle super chic in total white firmato Calvin Klein.

Curiose di scoprire le altre Best Dressed of the week?





Olivia Palermo con spolverino jacquard e scarpe Jimmy Choo

Credits: Getty Images





Kate Middleton in Gucci

Credits: Getty Images





Meghan Markle in Calvin Klein

Credits: Getty Images





Naomi Watts da Tory Burch

Credits: Getty Images





Diane Kruger in Givenchy Haute Couture

Credits: Getty Images





Kendall Jenner in Blazé Milano e scarpe Stuart Weitzman

Credits: Getty Images





Laura Chiatti con la borsa Mimì di Furla

Courtesy of Press Office





Shailene Woodley da Proenza Schouler

Credits: Getty Images





Julia Restoin Roitfeld alla sfilata di Philipp Plein

Courtesy of Press Office





Miley Cyrus in Maison Valentino

Credits: Getty Images





Gala Gonzalez in Michael Kors Collection

Credits: Getty Images





Kate Hudson in Michael Kors Collection

Credits: Getty Images