Chi è la celeb meglio vestita della settimana? Scopriamo insieme i migliori look degli ultimi 7 giorni.

Ammettiamolo, quando si tratta di star è sempre difficile scegliere i look migliori. Con la ripresa dei red carpet e dei party esclusivi, quali mise avranno scelto per le diverse occasioni mondane? Anche questa settimana le celeb ci hanno stregato con abiti da sogno e completi dall'effetto "Wow!". Qualche esempio?

Kate Middleton favolosa con cappotto e maglia dolcevita Hobbs London e scarpe Gianvito Rossi in visita alla Nower Hill High School di Londra. Sorridente e romantica invece Vanessa Hudgens a New York in un delizioso abito Versace Resort e blazer Jacquemus durante il press tour del suo ultimo film Tick, Tick...Boom!

A far loro compagnia tra le più stilose della settimana ci sono Jennifer Lopez che per gli American Music Awards 2021 ha scelto un abito firmato Dolce & Gabbana sfoggiato durante la performance di On my Way, il suo nuovo singolo e colonna sonora del nuovo film Marry Me.

Sensuale agli AMAs 2021 anche Olivia Rodrigo che con il suo abito David Koma Primavera 2021 ha incantato tutti al primo sguardo.

Vediamo insieme chi sono le altre star meglio vestite della settimana!

Kate Middleton in Hobbs London e scarpe Gianvito Rossi

Credits: Getty Images

Jennifer Lopez in Dolce & Gabbana agli American Music Awards 2021

Credits: Getty Images

Vanessa Hudgens in Versace Resort 2022 Jacquemus blazer e Versace platforms

Courtesy of Press Office

Olivia Rodrigo in David Koma Spring 2022 con sandali Jimmy Choo e gioielli David Yurman

Credits: Getty Images

Emily Ratajkowski in Valentino

Credits: Getty Images



Melissa Satta in Ralph Lauren all'evento di apertura del nuovo Ralph Lauren flagship store a Milano

Credits: Getty Images



Hailee Steinfeld in David Koma e pumps Christian Louboutin

Credits: Getty Images

Claire Foy in Valentino per il lancio della nuova serie BBC - A very British Scandal

Credits: Getty Images

Pixie Lott in Giovanni Bedin all'evento ITV Palooza - The Royal festival Hall, Londra

Credits: Getty Images



Gabrielle Caunesil in Ralph Lauren all'evento di apertura del nuovo Ralph Lauren flagship store a Milano

Credits: Getty Images

Chiara Ferragni con un minidress monospalla in velluto nero e stivali alti in vernice all'evento "Forti insieme" promosso da Pantene a sostegno dell'imprenditoria femminile

Credits: Getty Images