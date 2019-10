Chi sono le nuove Best Dressed? Da Jessica Alba a Natalie Portman, passando per Kirsten Dunst e Olivia Palermo, ecco le star più stilose della settimana

Sul podio delle star meglio vestite della settimana non può non salire la splendida Natalie Portman.

L'attrice ha presenziato al LA Dance Project Gala con un sontuoso longdress di Dior dal sensuale effetto vedo-non vedo. Il suo sorriso radioso poi ha fatto il resto. Promossa a pieni voti!

In Dior anche Jessica Alba e Olivia Palermo, che hanno partecipato agli Instyle Awards 2019: la prima con un abito plissé blu notte, la seconda con blazer sartoriale e ampia gonna in tulle. Très chic!

Allo stesso evento erano presenti anche Sara Samapaio in nero di paillettes firmato Michael Kors Collection, Zendaya con un completo di Givenchy Haute Couture e Kirsten Dunst con un abito glitter a tinte arcobaleno di Rodarte.

Chi è la vostra Best Dressed preferita?





Natalie Portman in Dior

Credits: Getty Images





Jessica Alba in Dior

Credits: Getty Images





Olivia Palermo in Dior

Credits: Getty Images





Alexa Chung in Louis Vuitton alla riapertura di Maison Louis Vuitton in New Bond Street a Londra

Courtesy of Press Office

Tra gli ospiti dell'evento Louis Vuitton anche la socialite Poppy Delevingne (in total look della Maison)

Courtesy of Press Office





Sara Sampaio in Michael Kors Collection

Credits: Getty Images





Zendaya in Givenchy Haute Couture

Credits: Getty Images





Kirsten Dunst in Rodarte

Credits: Getty Images





January Jones in Rodarte

Credits: Getty Images





Monica Bellucci in Dior Resort

Credits: Getty Images





Christy Turlington Burns in Marc Jacobs

Credits: Getty Images





Amber Valletta in Loewe

Credits: Getty Images