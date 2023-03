Dallo smoking doppiopetto agli abiti fluo: tutti i look "wow" che hanno scelto le celeb questa settimana!

Il mondo della moda non si ferma proprio mai. Negli ultimi sette giorni, première mondiali hanno illuminato le grandi capitali cinematografiche come New York e Los Angeles rivelando look ad alto tasso di glamour!

Nella città degli angeli è stato presentato "Air", il nuovo film di Ben Affleck che racconta le implicazioni culturali dell'accordo tra Michael Jordan e Nike. Durante l'anteprima tenutasi al Regency Village Theatre, la coppia dei Bennifer ha attirato l'attenzione di tutti grazie anche ai loro look magnetici. Tradizionale Ben Affleck in un completo in velluto blu notte con pantaloni classici e giacca doppiopetto.

Jennifer Lopez non poteva di certo mancare alla prima del film del marito: scintillante e audace ha indossato un abito di Antonio Grimaldi della collezione couture Fall 2021. Un modello a sirena con una gonna imponente e fasciante in giallo lime con bustier a maniche lunghe; il collo è alto e dall'effetto nude con cristalli silver all over. A completare il look una clutch ricoperta di brillantini argentati e gioielli Shiphra.

Sempre a Los Angeles, lo scorso 28 Marzo si è tenuta la prima di "Murder Mistery 2" dove Melanie Laurent si è unita alle colleghe Jennifer Aniston e Jodie Turner - Smith indossando un body di perle e un pareo in jersey opaco con paillettes argentate della collezione primavera 2023 di Michael Kors.



Menzione speciale anche per l'attrice Lily James che ci ha deliziati con un look perfetto per la stagione: un trench in pelle nera abbinato a un abito drappeggiato e satinato bianco della collezione "Selection" di MANGO. A completare il tutto stivali al ginocchio in perfetto stile Nineties!



Non perdetevi la nostra selezione con tutte le Best dressed of the Week!

Jennifer Lopez in ANTONIO GRIMALDI FALL 2021 COUTURE COLLECTION

Melanie Laurent in MICHAEL KORS SPRING 2023

Jennifer Aniston in VERSACE

Katy Perry in BOTTEGA VENETA RESORT 2023

Dakota Fanning in LOEWE e sandali JIMMY CHOO

Kasia Smutniak in uno smoking dal dettaglio rilassato, T-shirt nera e stivaletti square toe

Lily James con un trench in pelle nera, come gli stivali al ginocchio, e un abito in satin della collezione "Selection" di MANGO

Sara Serraiocco in BOTTEGA VENETA

Pink in un abito JEAN PAUL GAULTIER e scarpe VALENTINO

Elle Fanning in STELLA McCARTNEY e scarpe ANDREA WAZEN alla cena organizzata da The Hollywood Reporter e Jimmy Choo

Sofia Vergara in un trench verde oliva, pantalone cargo abbinato e borsa DIOR

Charithra Chandran in GIAMBATTISTA VALLI

