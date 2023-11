Eleganti e sempre impeccabili... ma quali sorprese ci avranno riservato le star questa settimana? Scopriamo insieme tutti i look che ci sono piaciuti di più



Originali e glamour, i look degli ultimi sette giorni ci hanno davvero fatto dire W-O-W! Sì, perché le celebrities non si sono davvero risparmiate. Dai vestiti cut-out con trasparenze, all'intramontabile completo in total black, siamo davvero soddisfatte del loro stile.

Tra i nomi che abbiamo selezionato come i più cool della settimana c'è quello di Jennifer Lawrence. L'attrice americana, che in passato ci ha fatto sorridere per la sua ironia e vitalità era splendida alla cerimonia di svelamento delle vetrine natalizie dei grandi magazzini di lusso Saks Fifth Avenue, a New York. Per l'occasione ha indossato un cappotto di lana nera con camicia bianca e gonna in seta nera della collezione Dior Spring Summer 2024. Semplice e minimal, per noi è un grande Sì!

Più casual ma decisamente chic è Margot Robbie che è tornata ad indossare i panni di Barbie in occasione di una proiezione speciale del film. Per la serata ha optato per una giacca tailoring e un top bustier di Versace, entrambi declinati su quel rosa acceso a cui l'attrice ci ha abituato durante gli ultimi mesi.

Le protagoniste della settimana però sono ancora molte! Continuate a leggere per la selezione completa con tutte le Best Dressed of the Week!

Jennifer Lawrence in DIOR SPRING SUMMER 2024

Credits: Courtesy of Press Office

Margot Robbie in VERSACE

Credits: Courtesy of Press Office

Rihanna in PRADA SPRING SUMMER 2024 COLLECTION

Credits: Courtesy of Press Office

Amanda Seyfried in ELIE SAAB FALL 2023 HAUTE COUTURE

Credits: Getty Images

America Ferrera in PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI RESORT 2024

Credits: Courtesy of Press Office

Rachel Zegler in DIOR SPRING SUMMER 2024

Credits: Courtesy of Press Office

Giulia Salemi in ALESSANDRA RICH

Credits: Getty Images

Carolina Crescentini in ALBERTA FERRETTI

Credits: Getty Images

Hailey Bieber

Credits: Getty Images

Nicole Scherzinger in THE ATELIER LONDON

Credits: Getty Images

Kasia Smutniak in un abito nero con scollo a V abbinato a décolleté JIMMY CHOO e gioielli POMELLATO

Credits: Getty Images

Nina Dobrev in DIOR FALL WINTER 2023

Credits: Courtesy of Press Office