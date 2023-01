Completi pastello coordinati, abiti scintillanti e look street da replicare immediatamente! Torna la nostra selezione delle mise più interessanti della settimana

Sembra incredibile ma ogni sette giorni la moda dice qualcosa di nuovo, di diverso e l'asticella a livello di hype non è mai stata così alta. Le première, e i photocall tornano ad essere lo sfondo di meravigliose creazioni cucite addosso alle celebrities.

Questa settimana, in occasione dei Critics Choice Awards 2023 che si sono tenuti a Los Angeles lo scorso 15 Gennaio, una raggiante Julia Roberts ha catturato l'attenzione del pubblico. L'attrice infatti - che è tornata di recente a calcare il tappeto rosso - ha indossato un abito nero custom made firmato Schiaparelli, che ricorda un po' quello presentato dal brand sulla passerella Spring 2022. Lo styling è stato curato da Elizabeth Saltzman e unito all'inconfondibile sorriso della Roberts, superava ogni aspettativa.

Sempre sul tappeto rosso, anche un altro look ci ha conquistate. Stiamo parlando di quello indossato da Kate Hudson, un completo composto da crop top e gonna a tubino abbinato a un cappotto della stessa nuance tutto firmato Galvan London. A completare il look pumps Roger Vivier e clutch Rodo.



Riflettori puntati sulla star del momento, l'attrice di "Mercoledì" Jenna Ortega che, presente a Parigi per lo show maschile di Saint Laurent ha sfoggiato un favoloso abito con cappuccio della maison dall'allure molto sofisticato (e vi anticipiamo che sarà un grande must have).



E ancora Jennifer Lopez che, per la prima del film "Wedding Shotgun", ha indossato uno strepitoso abito see through firmato Valentino Haute Couture tempestato di piccoli e luminosi cristalli

Senza dimenticare le celeb comparse dalla Settimana della moda maschile di Parigi, insomma c'è davvero l'imbarazzo della scelta... scopriamo insieme chi sono le Best Dressed of the Week!



Julia Roberts in un abito custom made SCHIAPARELLI

Kate Hudson in GALVAN LONDON, pumps ROGER VIVIER e clutch RODO

Aubrey Plaza in LOUIS VUITTON

Elle Fanning in ALEXANDER McQUEEN

Jennifer Lopez in VALENTINO

Cate Blanchett in MAX MARA SS23 e gioielli LOUIS VUITTON

Valentina Ferragni in PRADA

Emma Roberts in PHILOSOPHY By LORENZO SERAFINI SS2023

Anya Taylor-Joy in DIOR

Phoebe Dynevor in LOUIS VUITTON

Jenna Ortega in SAINT LAURENT

EMILY RATAJKOWSKI a New York in un total look in pelle composto da giacca marrone e pantalone nero, sneakers e borsa a spalla nera

Marion Cotillard in una jumpsuit in tweed firmata CHANEL

Sadie Sink in CHANEL FALL 2022 HAUTE COUTURE

Michelle Williams in LOUIS VUITTON

Rose Leslie alla sfilata maschile di LOUIS VUITTON con un total look della maison francese.



Katie Holmes in MICHAEL KORS SS2023

