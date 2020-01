Chi ha vestito le celebrities sul red carpet dei Golden Globes 2020? Scopriamolo insieme!

Hollywood saluta l'anno appena iniziato con il primo importantissimo red carpet. I 77esimi Golden Globes, premi da sempre noti come "anticamera dell'Oscar", inaugurano una nuova e ricca stagione di premi e di celebrities pronte a sfilare nei loro migliori look.

Questa edizione ci ha regalato delle nomination altisonanti, con nomi come Scarlett Johansson, Cate Blanchett, Charlize Theron, per dirne alcuni, e prima di vedere chi si è aggiudicato o meno il tanto ambito globo d'oro, c'è il red carpet di rito ad attendere i curiosi e chi, come noi, è un vero appassionato di look da gran soirée.

Come vedrete tra poco, nella gallery che racchiude tutti i look (e i nomi dei designer che li hanno firmati), le nostre star non ci hanno affatto deluso: tanto colore, dettagli gioiello, scollature e strascichi in stile vecchia Hollywood hanno catturato l'attenzione e i flash dei fotografi.

Scoprite chi ha vestito chi e, a seguire, un approfondimento su quelli che sono stati i trend che ci sono piaciuti di più.

Golden Globes 2020 red carpet Jennifer Lopez in VALENTINO HAUTE COUTURE

Credits: Getty Images

Charlize Theron in DIOR, gioielli TIFFANY&Co.

Credits: Getty Images

Jennifer Aniston in DIOR HAUTE COUTURE

Credits: Getty Images



Scarlett Johansson in VERA WANG, scarpe JIMMY CHOO

Credits: Getty Images

Cate Blachett in MARY KATRANTZOU, gioielli POMELLATO

Credits: Getty Images

Gwyneth Paltrow in FENDI

Credits: Getty Images



Phoebe Waller-Bridge in RALPH & RUSSO COUTURE

Credits: Getty Images

Jodie Comer in MARY KATRANTZOU, gioielli TIFFANY&Co.

Credits: Getty Images

Sienna Miller in GUCCI

Credits: Getty Images



Laura Dern in SAINT LAURENT

Credits: Getty Images

Reneé Zellweger in ARMANI, scarpe JIMMY CHOO

Credits: Getty Images

Michelle Pfeiffer in BRUNELLO CUCINELLI

Credits: Getty Images



Nicole Kidman in ATELIER VERSACE

Credits: Getty Images

Saoirse Ronan in CELINE

Credits: Getty Images

Pryanka Chopra in CRISTINA OTTAVIANO, collier BULGARI

Credits: Getty Images



Leslie Bibb in HONOR NYC

Credits: Getty Images

Taylor Swift in ETRO

Credits: Getty Images

Margot Robbie in CHANEL

Credits: Getty Images



Salma Hayek in GUCCI

Credits: Getty Images

Michelle Williams in LOUIS VUITTON, gioielli TIFFANY&Co.

Credits: Getty Images

Rooney Mara in GIVENCHY

Credits: Getty Images



Reese Witherspoon in ROLAND MOURET, sandali JIMMY CHOO, gioielli TIFFANY&Co.

Credits: Getty Images

Zoe Kravitz in SAINT LAURENT

Credits: Getty Images

Joey King in IRIS VAN HERPEN, scarpe JIMMY CHOO

Credits: Getty Images



Sandra Bullock in OSCAR DE LA RENTA, sandali JIMMY CHOO, gioielli POMELLATO

Credits: Getty Images

Isla Fisher in MONIQUE LHUILLIER

Credits: Getty Images

Zoey Deutch in FENDI, gioielli HARRY WINSTON

Credits: Getty Images



Helen Mirren in DIOR

Credits: Getty Images

Rachel Brosnahan in MICHAEL KORS COLLECTION

Credits: Getty Images

Shailene Woodley in BALMAIN

Credits: Getty Images





Cynthia Erivo in THOM BROWNE

Credits: Getty Images

Kerry Washington in ALTUZARRA

Credits: Getty Images

Molly Sims in MARCHESA

Credits: Getty Images



Elle Fanning in DIOR

Credits: Getty Images

Kirsten Dunst in RODARTE

Credits: Getty Images

Greta Gerwig in PROENZA SCHOULER

Credits: Getty Images



Naomi Watts in ARMANI PRIVÉ

Credits: Getty Images

Margaret Qualley in CHANEL

Credits: Getty Images

Glenn Close in ARMANI

Credits: Getty Images



Lauren Graham in BADGLEY MISCHKA

Credits: Getty Images

Gillian Anderson in SAFIYAA

Credits: Getty Images

Gugu Mbata-Raw in GUCCI

Credits: Getty Images



Christina Applegate in PAMELLA ROLAND

Credits: Getty Images

Portia de Rossi e Ellen DeGeneres in CELINE

Credits: Getty Images

Rose Leslie in ELIE SAAB

Credits: Getty Images



Jane Levy in STEVEN KAHLIL

Credits: Getty Images

Tiffany Haddish in GALIA LAHAV, gioielli POMELLATO

Credits: Getty Images

Winnie Harlow in LAQUAN SMITH

Credits: Getty Images



/ 48 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...

DI TUTTI I COLORI

Sul tappeto rosso vanno in scena i colori. Un gioco di parole perfetto per descrivere quella che è una palette ricca di tonalità: dal rosa confetto al ciclamino, dal verde acido a quello smeraldo. Giallo tenue, arancio albicocca, azzurro e, ovvimente, il rosso.

Da sinistra: Pryanka Chopra in Cristiana Ottaviano, Tiffany Haddish in Galia Lahav, Isla Fisher in Monique Lhuillier.

Da sinistra: Sienna Miller in Gucci, Cate Blanchett in Mary Katrantzou, Michelle Williams in Louis Vuitton. Zoey Deutch in Fendi e Sandra Bullock, con un abito Oscar de La Renta.

Da sinistra: Charlize Theron in Dior, Jodie Comer in Mary Katrantzou, Rose Leslie in Elie Saab.

Da sinistra: Winnie Harlow, Shailene Woodley in Balmain, Glenn Close.

Di seguito, in rosso: Nicole Kidman in Atelier Versace, Lauren Graham in Badgley Mischka, Scarlett Johansson in Vera Wang.

DETTAGLI PREZIOSI

Paillettes, strass e parure preziose sono all'ordine del giorno sui migliori red carpet. In questa occasione alcune star hanno scelto di fondere il concetto di gioiello incorporandolo direttamente nell'abito: Kerry Washington indossa un body-jewel sotto a un classico balzer nero, Cate Blanchett opta per un bra prezioso, Gillian Anderson sceglie un finissimo collier come decoro sullo scollo posteriore.

Dall'abito agli accessori: per Rooney Mara un cerchietto con applicazioni gioiello importanti, una scelta originale e fuori dal coro.

SHINE BRIGHT!

L'abbiamo appena detto: le paillettes sono all'ordine del giorno quando si parla di look da red carpet. Ed ecco quindi gli abiti più brillanti della serata, nei toni del giallo, del blu, del bordeaux. E qualche sprazzo argento, anche senza sequins, che non guasta mai.

Da sinistra in alto: Gugu Mbata-Raw in Gucci, Shailene Woodley in Balmain, Ana de Armas. Christina Applegate, Amy Poehler, Lucy Boynton e Rachel Brosnahan.