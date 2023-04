Dalla sfilata di Dior a Mumbai, al Bulgari Tokyo opening: la nostra selezione con i look più belli degli ultimi sette giorni

Red carpet, eventi ufficiali, party esclusivi sono sempre stati non solo una grande finestra per attori, attrici e tutti coloro che vi sono passati ma anche una passerella di moda. Nel corso degli anni le creazioni dei più bravi stilisti si sono evolute, destando però sempre un grande stupore. Da Prada a Chanel, da Giorgio Armani a Louis Vuitton, le case di moda non si sono mai tirate indietro.

Le loro collezioni d’altronde presentano anno dopo anno capi unici che mostrano un grande lavoro artistico e una certa dose di savoir-faire. A dimostrarcelo questa settimana è stata Maria Grazia Chiuri con la sua nuova collezione Dior Fall 2023. Nella città di Mumbai, davanti al Gateway of India – scelto come location per la sfilata, la maison ha presentato in passerella i colori e le suggestioni dell’eredità culturale indiana. Le creazioni sono costruite sui dettagli, in particolar modo i ricami realizzati dallo storico atelier indiano Chanakya (guidato oggi dalla figlia del fondatore Karishma Swali) diventano elemento chiave della collezione.

Alla sfilata hanno partecipato attrici, modelle, e grandi personalità del panorama internazionale come Leatitia Casta, Cara Delevingne e Beatrice Borromeo. Tra questi c’era anche Deva Cassel. Ospite ormai fissa della casa di moda francese, per lo show in India, la giovane modella ha scelto un abito Dior verde salvia semi trasparente con spalline sottili e una gonna ambia con balze increspate che donavano al look volume e movimento. A completare la mise, sandali intrecciati neri e una mini bag sempre firmati Dior.

Deva Cassel in DIOR

Credits: Getty Images

A Tokyo invece, lo scorso 4 Aprile è stato inaugurato il Bulgari Hotel Tokyo, l’ottava gemma della collezione Bulgari Hotels & Resorts che porta lo stile contemporaneo italiano di Bulgari nel cuore della capitale giapponese. Tra gli ospiti dell’evento troviamo l’ambassador del brand Anne Hathaway, raggiante in un abito bustier corto in seta nera ricamato con fiori in organza satinata e indossato con una cintura con fiocco di seta nera firmato Givenchy, i gioielli, ovviamente sono Bulgari!

Anne Hathaway in GIVENCHY

Credits: Courtesy of Press Office

In Italia invece è stata presentata con una première di The Good mothers, serie tv che racconta la storia di tre donne cresciute all’interno dei ricchi clan della ‘ndrangheta e che decidono di collaborare con una magistrata che lavora dall’interno. Tra le protagoniste Valentina Bellè che per l’occasione ha indossato un abito in twill di seta fluida, borsa Knot in pelle con motivo Intrecciato foulard e orecchini in argento sterling della collezione Bottega Veneta Summer 23. Nel cast anche la bravissima Gaia Girace, la Lila de L'amica geniale, che ha indossato un abito fasciante con dettagli cut out di Fendi.

Valentina Belle' in BOTTEGA VENETA SUMMER 2023

Credits: Courtesy of Press Office



Gaia Girace in FENDI



Credits: Courtesy of Press Office



Vi lasciamo la nostra selezione con tutte le Best Dressed of the Week!



Anya Taylor - Joy in ALEXANDER McQUEEN

Credits: Courtesy of Press Office

Rachel Weisz in VALENTINO HAUTE COUTURE FALL/WINTER 2011

Credits: Courtesy of Press Office

Eva Riccobono in GIORGIO ARMANI e sandali GIANVITO ROSSI

Credits: Getty Images

Lea Michele in BRANDON MAXWELL

Credits: Getty Images

Karlie Kloss in OFF - WHITE

Credits: Getty Images

Serena Rossi in FEDERICA TOSI

Credits: Courtesy of Press Office

Dita Von Teese in JENNY PACKHAM

Credits: Getty Images

Solange Knowles in BOTTEGA VENETA SUMMER 2023

Credits: Courtesy of Press Office

Jodie Comer in ALEXANDER McQUEEN

Credits: Courtesy of Press Office

Leatitia Casta in DIOR

Credits: Getty Images

Benedetta Porcaroli in light blu jeans, camicia bianca oversize e la borsa GUCCI HORSEBIT 1955

Credits: Courtesy of Press Office