Chi la vede solo sul red carpet pensa alla genetica. Chi le sta accanto sa che, a 60 anni, il vero segreto di Monica Bellucci è un guardaroba costruito al millimetro.

Il 30 settembre 2024 Monica Bellucci compie 62 anni, entrando nel club di quelle donne che sul tappeto rosso sembrano sfidare il tempo. Anche in fatto di stile... Nel caso di Monica, la sua figura morbida, mediterraneo e femminile è valorizzata grazie a un abile mix di tessuti, tagli e colori. E qualche trucco che lei stessa ha raccontato con grande semplicità.

Dalla femme fatale alla diva rilassata

Negli anni Novanta-Duemila, Monica era il manifesto della femme fatale: corsetti, pizzi, scolli vertiginosi, vita segnata. Oggi quello stile si è evoluto, mantenendo intatto il suo fascino ma con una nuova chiave.

In un’intervista, ha spiegato: "Niente dieta né sport, solo un po’ di nuoto ogni tanto e, a volte, Pilates". E ancora, che bisogna accettare il tempo che passa "con intelligenza e serenità" e che l’età le dà "una nuova forza". Il messaggio è chiaro: il corpo non si nega, si veste con cura e attenzione.

La linea resta a clessidra, ma più morbida. Gli abiti seguono le forme invece di comprimerle. Le maison la raccontano con tailleur morbidi, completi chiari, giacche fluide. È meno vamp, più donna che conosce benissimo il proprio potere.





Il codice nero di Monica: occhiali, tubino e tacchi

Monica stessa, alla rivista "Gala", ha confessato: "Ho qualche piccolo trucco per barare: mettere gli occhiali da sole quando ho l’aria stanca, vestirmi di nero se ho qualche chilo da camuffare e, soprattutto, salire sui tacchi qualunque cosa accada".

Gli occhiali scuri fanno due cose insieme: coprono i segni di stanchezza e concentrano l’attenzione sulla struttura del viso. Il tubino nero, suo grande amore, verticalizza la figura e cancella ogni interruzione inutile. Che sia velluto, jersey o pizzo, la regola è una: il nero lavora come una cornice che stringe l’immagine.

I tacchi alti, poi, sono la leva invisibile. Non servono dodici centimetri: già 6-8 cm ben bilanciati, con punta leggermente affusolata, allungano la gamba e cambiano l’atteggiamento del corpo.





Il vero segreto: il damascato tono su tono

Il verdetto dei red carpet più recenti è chiaro: il trionfo del damascato tono su tono. Monica ha praticamente abbandonato le stampe più "bold". Al loro posto, abiti e blazer in jacquard di seta, nero su nero o blu su blu, che dal vivo scolpiscono la figura.

I teorici della moda spiegano che il damascato, anche detto jacquard, sfrutta il chiaroscuro. L’alternanza di fili opachi e lucidi non allarga, come fanno i fiori coloratissimi, ma crea profondità. L’occhio percepisce ombre morbide, le rotondità si mimetizzano, la silhouette appare più scolpita senza perdere femminilità.

Il tessuto ideale pesa intorno ai 300 grammi al metro quadro: abbastanza consistente per non segnare, abbastanza fluido per scivolare sul corpo. Attenzione però al tranello: il broccato rigido con fili metallici. L’effetto può essere pesante e allargare otticamente la figura.





Come copiare il segreto Bellucci nella vita reale

La buona notizia è che non serve il conto in banca di una diva. Serve capire la logica. Primo investimento furbo: un abito damascato nero su nero, linea scivolata, scollo a V, punto vita appena suggerito. Se il budget non arriva ai grandi jacquard di seta, cercate mix di viscosa-lana con motivo tono su tono: l’effetto ottico resta, il prezzo scende.

Secondo passo: un blazer damascato da portare con pantaloni in crêpe di lana ultra-opaco. Il contrasto tra lucido e opaco mette in evidenza il busto e snellisce le gambe. Evitate volumi oversize: a sessant’anni la giacca che funziona finisce a metà fianco, non oltre la coscia.

Tre cose semplici da tenere in considerazione al momento della prova: il tessuto "segna" quando vi sedete? Le spalle vi sembrano ingabbiate o costrette? La gamba resta una linea continua, senza tagli a metà polpaccio o caviglia? Se la risposta è sì alla continuità e no alla rigidità, siete sulla strada di Monica.

Terzo elemento: un paio di décolleté nere definitive, tacco medio e comodo, punta leggermente allungata. Pochi centimetri danno quell'aiuto alla figura che basta per apparire più slanciate e sicure.





Stile sì, ossessioni no

Coerente con il suo guardaroba, Monica non vive di proibizioni. Ha raccontato di non seguire regimi estremi, ma di muoversi con dolcezza tra nuoto e Pilates. In bagno, niente rituali complicati: struccarsi con cura sempre e una crema anti-età, la Nivea Hyaluron Cellular Filler, mattina e sera, come gesto di cura "di famiglia", quasi un dovere affettuoso tramandato.

Il resto lo fanno tessuti intelligenti, colori profondi, tagli che rispettano la realtà del corpo. Chi condivide la sua vita lo vede in ogni dettaglio: non si tratta di sembrare più giovane a tutti i costi, ma di usare la moda per raccontare la versione più sicura e luminosa di sé, proprio a sessant’anni.





