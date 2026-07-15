Dai modelli rettangolari, a quelli d’ispirazione anni ’70, ecco tutti gli occhiali da amare e acquistare in un click!

Qual è l'accessorio indispensabile numero uno dell'estate? C'è chi direbbe i ventagli - e come dare loro torto con 40 gradi all’ombra -, chi il costume da bagno e chi perfino capelli & cappellini ma, la risposta giusta, è una sola: gli occhiali da sole.

Inseparabili compagni delle nostre giornate, da (letteralmente) mattina a sera, ora che alle sette c'è ancora luce e i tramonti sembrano non finire mai, gli occhiali da sole non sono più soltanto un accessorio d’uso pratico da indossare con nonchalance, ma una vera e propria parte integrante dei nostri outfit più cool.

Se fino a qualche anno fa, infatti, i sunglasses avevano soprattutto il compito funzionale di proteggere gli occhi dal sole, nel tempo si sono trasformati in un simbolo di stile, capace di cambiare, completare, enfatizzare o addirittura rivoluzionare il carattere di un look.

I modelli a cui affidarsi per svolgere questo compito fashion sono sempre stati numerosi, ma oggi il mondo dell'occhialeria offre una varietà di forme, colori e ispirazioni per tutti i gusti: dai classici aviator ai cat-eye, passando per le montature oval, rettangolari e oversize, fino alle chicche-trend del momento dal sapore anni Settanta dalle silhouette squadrate, tonde e maxi. Ogni occhiale, poi, esprime la propria originalità e particolarità anche solo grazie a pochi dettagli che lo rendono unico, passando dalle mascherine avvolgenti d'ispirazione gorpcore alle montature bold dalle lenti sfumate, dimostrandoci che A: ogni modello - con i suoi elementi distintivi, anche quelli più piccoli - riesce ad aggiungere un tocco di carattere anche ai fit più basic ed è un investimento non da poco per il nostro guardaroba; e B: è sempre il momento giusto per aggiungere alla nostra collezione un modello nuovo di zecca!

Quindi, se vi dovesse servire un aiutino nella scelta, noi di Grazia.it abbiamo casualmente selezionato un po’ di opzioni che potrebbero fare al caso vostro… da ammirare, amare e ovviamente, aggiungere al carrello.

Occhiali da sole: i modelli must-have dell'estate

Occhiali cat-eye MELLER

Credits: mellerbrand.com

Occhiali squadrati PARFOIS

Credits: parfois.com

Occhiali squadrati H&M

Credits: hm.com

Occhiali SL 872 ERIN SAINT LAURENT

Credits: ysl.com

Occhiali tartarugati & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Occhiali con lenti gialle STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Occhiali da sole a farfalla CK25537S CALVIN KLEIN

Credits: calvinklein.it

Occhiali ovali CHANEL

Credits: chanel.com

Occhiali da sole tartarugati oversize CELINE

Credits: celine.com

Occhiali in acetato rotondi MAX MARA

Credits: maxmara.com

Occhiali Iris LESCA LUNETIER su Occhi Blu

Credits: otticaocchiblu.com

Occhiali aviator MASSIMO DUTTI

Credits: massimodutti.com

Occhiali Megly JIMMY FAIRLY PARIS

Credits: jimmyfairly.com