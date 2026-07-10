Il tailleur perfetto per l'estate? Dai colori chiari, dalle silhouette fluide e dai tessuti leggeri, come quello indossato da Monica Bellucci alla sfilata Haute Couture FW26-27 di Fendi.

Ieri Fendi ha svelato a Roma la nuova collezione Haute Couture FW26-27 firmata da Maria Grazia Chiuri e tra le tantissime celeb presenti allo show c’era Monica Bellucci che ci ha dato prova del fatto che i completi con blazer e pantaloni sono una validissima opzione anche in questa stagione.

L’attrice, avvistata in front row accanto a Jessica Alba, ha sfoggiato per l’occasione il tailleur perfetto per l’estate: un power suit bianco, firmato proprio dalla Maison romana, composto da blazer doppiopetto e pantaloni a palazzo e indossato con pumps nude e borsa oro.

E con il suo look ci ha confermato che, anche quando le temperature si alzano, i completi restano una scelta vincente e proprio per questo meritano di essere sfruttati h24, sì, anche in questo periodo dell’anno.

***Charlize Theron ci ricorda che il blazer è un alleato imprescindibile del guardaroba femminile (anche a 50 anni)***

Su quali modelli orientarsi per ottenere look eleganti e super chic senza però soccombere al caldo?

La prima cosa furba da fare è prediligere quelli dai colori neutri. Bianco, beige, avorio, sabbia: sono tutte nuance che funzionano benissimo d’estate.

Per unire comfort, stile e freschezza, spazio ai power suit dalle silhouette fluide e leggere, con giacca dal fit ampio e pantaloni morbidi.

Quanto ai tessuti, se per il giorno i completi in lino o cotone si confermano l’opzione più adeguata, basta sceglierne uno in seta o satin (e valorizzarlo con gli accessori giusti) per riuscire a sfruttarlo anche nelle ricorrenze più eleganti.

Voi siete ancora in cerca del tailleur perfetto per l’estate? Ecco 7 modelli che potete puntare adesso.

Colori chiari, silhouette fluide, tessuti leggeri: ecco l’identikit del tailleur perfetto per l’estate

LES COPAINS Tailleur color avorio con blazer doppiopetto e pantaloni eleganti

Credits: ovs.it

MOTIVI Blazer doppiopetto in lino e pantaloni ampi

Credits: motivi.com

ZARA Completo in misto lino con blazer monopetto e pantaloni a gamba dritta

Credits: zara.com

MAX MARA Completo in organza di seta color sabbia

Credits: it.maxmara.com

FALCONERI Blazer in lino e viscosa con pantaloni a palazzo

Credits: falconeri.com

OTTOD’AME Completo in misto viscosa

Credits: ottodame.it

GANT Completo gessato in misto lino

Credits: gant.it

Foto in apertura: GettyImage