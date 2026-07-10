Monica Bellucci da Fendi indossa il tailleur ideale per l’estate (e noi vi mostriamo 7 modelli freschi e chic perfetti anche in questa stagione)
Ieri Fendi ha svelato a Roma la nuova collezione Haute Couture FW26-27 firmata da Maria Grazia Chiuri e tra le tantissime celeb presenti allo show c’era Monica Bellucci che ci ha dato prova del fatto che i completi con blazer e pantaloni sono una validissima opzione anche in questa stagione.
L’attrice, avvistata in front row accanto a Jessica Alba, ha sfoggiato per l’occasione il tailleur perfetto per l’estate: un power suit bianco, firmato proprio dalla Maison romana, composto da blazer doppiopetto e pantaloni a palazzo e indossato con pumps nude e borsa oro.
E con il suo look ci ha confermato che, anche quando le temperature si alzano, i completi restano una scelta vincente e proprio per questo meritano di essere sfruttati h24, sì, anche in questo periodo dell’anno.
***Charlize Theron ci ricorda che il blazer è un alleato imprescindibile del guardaroba femminile (anche a 50 anni)***
Su quali modelli orientarsi per ottenere look eleganti e super chic senza però soccombere al caldo?
La prima cosa furba da fare è prediligere quelli dai colori neutri. Bianco, beige, avorio, sabbia: sono tutte nuance che funzionano benissimo d’estate.
Per unire comfort, stile e freschezza, spazio ai power suit dalle silhouette fluide e leggere, con giacca dal fit ampio e pantaloni morbidi.
Quanto ai tessuti, se per il giorno i completi in lino o cotone si confermano l’opzione più adeguata, basta sceglierne uno in seta o satin (e valorizzarlo con gli accessori giusti) per riuscire a sfruttarlo anche nelle ricorrenze più eleganti.
Voi siete ancora in cerca del tailleur perfetto per l’estate? Ecco 7 modelli che potete puntare adesso.
Colori chiari, silhouette fluide, tessuti leggeri: ecco l’identikit del tailleur perfetto per l’estate
LES COPAINS Tailleur color avorio con blazer doppiopetto e pantaloni eleganti
Credits: ovs.it
MOTIVI Blazer doppiopetto in lino e pantaloni ampi
Credits: motivi.com
ZARA Completo in misto lino con blazer monopetto e pantaloni a gamba dritta
Credits: zara.com
MAX MARA Completo in organza di seta color sabbia
Credits: it.maxmara.com
FALCONERI Blazer in lino e viscosa con pantaloni a palazzo
Credits: falconeri.com
OTTOD’AME Completo in misto viscosa
Credits: ottodame.it
GANT Completo gessato in misto lino
Credits: gant.it
Foto in apertura: GettyImage
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