Un arcipelago di 18 isole nel Nord Atlantico, villaggi di case scure con tetti d’erba e un lago che sembra sospeso sull’oceano: ecco perché le Isole Faroe creano dipendenza.

Più pecore che abitanti, fino a 20 ore di luce in piena estate e circa 250 giorni di pioggia l’anno: secondo VisitDenmark le Isole Faroe non assomigliano a nessun altro luogo del Nord Europa. Non sono un semplice viaggio, ma un piccolo shock geografico ed estetico.

In otto giorni vi ritrovate a guidare tra fiordi, tunnel sottomarini, pareti di roccia che cadono dritte in mare. Davanti agli occhi: case nere con tetti d’erba, un villaggio affacciato su una laguna che sale e scende con la marea, un lago sospeso che gioca con la prospettiva e sembra galleggiare sopra l’Atlantico. Il tutto con un meteo che cambia alla velocità con cui in città cambiate outfit.

Dove sono le Isole Faroe e che atmosfera troverete

L’arcipelago è composto da 18 isole vulcaniche nel Nord Atlantico, incastrate tra Islanda e Scozia ma politicamente legate al Regno di Danimarca. Hanno un proprio governo, una bandiera e persino una nazionale di calcio che gioca le qualificazioni europee in casa, sotto la pioggia orizzontale.

Geograficamente è un Nord “subartico”: prati di un verde irreale, scogliere verticali, fiordi strettissimi e villaggi minuscoli. Ogni paese ha la sua chiesetta bianca, un porto in miniatura e qualche casa dal tetto erboso, usato da secoli per isolamento termico prima che diventasse l’idea perfetta di foto da salvare.

Qui il turismo di massa è ancora lontano. Le strade sono quasi deserte, i bar pochi, lo shopping praticamente inesistente. La vita scorre con i ritmi di chi pesca, accudisce le pecore e non sente il bisogno di trasformare tutto in cartolina. Il clima comanda: vento forte, pioggia improvvisa, nebbia che arriva e scompare. Più che “bel tempo” o “brutto tempo” conta solo una cosa: quanto riuscite a vedere, e quanto siete disposti a farvi bagnare per guadagnare la vista.

Otto giorni tra tetti d’erba, fiordi e un lago che vola sul mare

Un viaggio alle Isole Faroe in otto giorni vi permette un anello comodo tra le isole centrali e settentrionali, con base a Vágar o vicino alla capitale Tórshavn. Appena atterrati a Vágar ritirate l’auto, fate subito la spesa al supermercato (fuori dai centri principali non è così scontata) e, se apprezzate la birra, valutate il duty free: l’alcol è tassato e le bottiglie diventano quasi oggetti di caccia.

Da Vágar si sale verso nord, passando tunnel e fiordi fino a Klaksvík, porta per l’isola sottile di Kalsoy. Il traghetto ha pochi posti e dà priorità ai residenti: serve arrivare con largo anticipo e accettare serenamente l’idea di poter restare in banchina e prendere la corsa successiva. Il trekking verso il faro di Kallur regala una delle viste più iconiche dell’arcipelago, ma ha tratti esposti: con bambini o chi soffre di vertigini è più saggio fermarsi prima del ciglio estremo.

Sulla via del rientro potete fermarvi a Tjørnuvík, spiaggia nera affacciata sui faraglioni del Gigante e della Strega, e poi a Saksun, minuscolo villaggio di case scure con tetti erbosi affacciato su una laguna che respira con le maree. Il sentiero verso la spiaggia oggi è a pagamento e regolato da tornelli: i terreni sono privati, i divieti di entrare nei cortili non sono scenografia ma semplice convivenza.

Un altro momento chiave del viaggio è l’isola di Mykines, raggiungibile solo via mare o con l’elicottero di linea. Il mare decide tutto: anche con cielo limpido si può restare a terra per onde troppo alte. Per questo molte guide consigliano di prenotare la barca in più giornate, cancellando di volta in volta. In cambio vi muovete tra centinaia di pulcinelle di mare e arrivate al faro di Mykineshólmur, sospesi tra cielo e scogliere.

A Vágar vi aspettano altri due simboli: la cascata di Múlafossur che precipita in mare davanti al villaggio di Gásadalur, oggi raggiungibile in pochi minuti a piedi, e il lago Sørvágsvatn/Leitisvatn con la scogliera di Trælanípa. Il sentiero per il cosiddetto “lago sospeso sul mare” è facile ma spesso fangoso; l’ultimo strappo, ripido, porta al punto da cui l’acqua sembra davvero librarsi sopra l’oceano. Chi non ama i vuoti può fermarsi prima e godersi comunque il panorama.

Completano l’itinerario Eysturoy, con il belvedere erboso di Hvíthamar e la gola di Gjógv; l’estremo nord di Viðoy, dove Viðareiði si incastra tra oceano e montagne; Kirkjubøur, con le sue antiche fattorie dal tetto d’erba; e Tórshavn, capitale minuscola dove il governo siede in casette rosse con tetti verdi affacciati sull’acqua.

Quando andare, come arrivare e alcuni trucchi per sopravvivere al meteo

Secondo diverse guide di viaggio, il periodo migliore per un primo itinerario alle Faroe va da fine maggio a inizio settembre: temperature miti, quasi tutti i trekking attivi, giornate lunghissime e fauna marina molto presente. L’inverno ha il fascino della neve e di qualche rara aurora, ma luce ridotta e sentieri spesso impraticabili lo rendono adatto a chi è già abituato al Nord duro.

Dall’Italia non esistono voli diretti stabili: si vola quasi sempre con scalo a Copenaghen, oppure via altre città nordiche, atterrando all’aeroporto di Vágar. Una volta lì, l’auto a noleggio è il modo più flessibile per muoversi tra isole collegate da tunnel e ponti. I bus di linea funzionano tra aeroporto e Tórshavn e all’interno della capitale ci sono autobus gratuiti, utili se decidete di lasciare l’auto ferma per un giorno. Per chi ha tempo, esiste anche il traghetto dalla Danimarca, ma sono circa 36 ore di navigazione in pieno Atlantico.

Il meteo è l’elemento che decide il successo di un viaggio alle Isole Faroe. I locali controllano previsioni dedicate, più precise dei siti generici, e cambiano piani all’ultimo inseguendo le schiarite. Conviene fare lo stesso: avere sempre un piano B e C e non affezionarsi troppo all’idea di “oggi vediamo quello”. Strati tecnici, impermeabile serio, scarponcini che non temono il fango sono indispensabili.

Se viaggiate con bambini, puntate sui trekking brevi e scenografici come Múlafossur, Hvíthamar o i belvedere sopra Gjógv, e valutate con onestà i percorsi esposti come Kallur, Trælanípa o alcuni tratti di Mykines. In compenso troverete parchi giochi curati anche nei villaggi più remoti e spiagge nere dove correre mentre voi vi godete il panorama con un caffè in mano. Selvagge sì, ma queste isole sanno essere anche sorprendentemente accoglienti.