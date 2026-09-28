Da Jennifer Lopez, Sadie Sink a Monica Bellucci. Vi sveliamo i look più belli sfoggiate dalle star alla Milano Fashion Week Spring-Summer 2027

La Milano Fashion Week è appena terminata e ancora una volta siamo convinte che questa non è fatta soltanto di passerelle: fuori e dentro gli show, sono le celeb nei front row a trasformare ogni appuntamento in un piccolo "evento nell’evento".

Attrici, cantanti e icone internazionali hanno attraversato i luoghi simbolo della settimana della moda milanese portando con sé interpretazioni personali delle maison che li hanno invitati. Da Monica Bellucci a Jennifer Lopez, passando per Uma Thurman e le nuove generazioni rappresentate da Sadie Sink, vi sveliamo alcuni dei look che hanno attirato maggiormente l’attenzione.

Monica Bellucci da Fendi: il nero, in una versione sofisticata

Tra gli arrivi più fotografati delle celeb nei front row c’è stato quello di Monica Bellucci, ospite di Fendi per la sfilata Primavera-Estate 2027. Per l’occasione l’attrice ha scelto un look interamente nero costruito sulla sensualità dei materiali.

La camicia in raso, ampia e portata con il colletto aperto, incontra una lunga gonna dalla linea fluida, resa più preziosa da un inserto in pizzo lungo il bordo. Una scelta che lasciava intravedere, durante il movimento, gli stivaletti in suede dalla punta affilata e dal tacco sottile. A dare carattere all’insieme è stata soprattutto la borsa: una Peekaboo Fendi in pelle nera, arricchita da maxi frange laterali che accompagnavano il movimento.

Jennifer Lopez da Dolce&Gabbana: il tailoring incontra l’immaginario siciliano

Per Jennifer Lopez, invece, il front row di Dolce&Gabbana è stato l’occasione per giocare con uno dei codici più riconoscibili della maison: quello di una Sicilia elegante, teatrale e al tempo stesso rigorosamente sartoriale.

L’artista è arrivata alla sfilata Spring Summer 2027 con uno smoking nero, composto da giacca in velluto con dettagli satinati, gilet, camicia bianca e cravatta sottile. A rendere immediatamente diverso il completo è stata la coppola nera, portata bassa sugli occhi e capace di dare all’insieme un’attitudine quasi cinematografica.

Celeb nei front row: Sadie Sink da Prada

Anche Sadie Sink ha attirato gli obiettivi dei fotografi durante la sua partecipazione alla sfilata Prada. L’attrice, ormai presenza ricorrente agli appuntamenti della maison, ha scelto per l’occasione una palette chiarissima e un abito dalle linee semplici.

Il protagonista era uno slip dress midi color crema, realizzato in un tessuto satinato e caratterizzato da un sottile dettaglio all’americana. Un nastro, annodato dietro il collo, scendeva lungo la schiena aggiungendo un elemento delicato alla silhouette.

Ma quelli che abbiamo visto sono solo alcuni dei nomi che hanno acceso i riflettori sulla Milano Fashion Week. Tra grandi icone, attrici amatissime e volti delle nuove generazioni, i front row delle maison milanesi sono stati un vero e proprio parterre di stelle. Scopriamo insieme tutte le celeb che hanno conquistato la Fashion Week con i loro look.

Milano Fashion Week : i look più belli delle celeb in front row

Monica Bellucci in FENDI

Credits: Courtesy of Press Office

Jennifer Lopez in DOLCE&GABBANA

Credits: Courtesy of Press Office

Alexa Chung in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Katie Holmes in TOD'S

Credits: Courtesy of Press Office

Claire Danes in GIORGIO ARMANI

Credits: Courtesy of Press Office

Luisa Ranieri in MAX MARA

Credits: Courtesy of Press Office

Annalisa in SPORTMAX

Credits: Courtesy of Press Office

Benedetta Porcaroli in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Rosario Dawson in ERMANNO SCERVINO

Credits: Courtesy of Press Office

Diane Kruger in TOD'S

Credits: Courtesy of Press Office

Rachel Zegler in FENDI

Credits: Courtesy of Press Office

Sadie Sink in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Matilda Lutz in GIORGIO ARMANI

Credits: Courtesy of Press Office

Laila Hasanovic in TOD'S

Credits: Courtesy of Press Office

Leighton Meester in MAX MARA

Credits: Courtesy of Press Office

Uma Thurman e Maya Hawke in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Mariacarla Boscono in GIANVITO ROSSI

Credits: Courtesy of Press Office

Michelle Williams in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office

Levante in GIORGIO ARMANI

Credits: Courtesy of Press Office