Interpretazioni molto diverse dell'eleganza, tra completi sartoriali e dettagli che fanno la differenza. Ecco chi sono per noi le Best Dressed degli ultimi sette giorni

Ogni settimana il guardaroba delle celeb ci regala nuovi spunti da osservare, tra silhouette impeccabili, e grandi maison. Dal red carpet agli eventi della moda, sono tante le star che riescono a distinguersi per eleganza e personalità, interpretando le tendenze del momento. Questa settimana, tra i look che ci hanno conquistato, ci sono quelli di Monica Bellucci e Jennifer Lawrence.



Jennifer Lawrence, la nuova eleganza firmata Dior



A Parigi, in occasione della cerimonia del LVMH Prize 2026 alla Fondation Louis Vuitton, Jennifer Lawrence ha avuto il compito di consegnare il premio alla designer belga Julie Kegels, vincitrice di questa edizione. Per l'occasione l'attrice ha scelto un completo Dior composto da una giacca dalla silhouette scolpita e pantaloni ampi a vita alta. Un look essenziale solo in apparenza, che punta tutto sulle proporzioni e sulla precisione della sartoria. A completare l'outfit, una Cigale bag di Dior e décolleté a punta, per un look discreto e impeccabile.



Monica Bellucci, il nero secondo una diva italiana



Se c'è un colore capace di raccontare Monica Bellucci, è senza dubbio il nero. A Parigi, per l'avant-première di Histoires de la nuit, l'attrice lo reinterpreta attraverso una tuta Fendi by Maria Grazia Chiuri, sofisticata ma non eccessiva. Realizzata in seta opaca, presenta una linea morbida e allungata, con il davanti leggermente aperto e piccoli bottoni neri che si mimetizzano nella silhouette. Il pantalone ampio scende fino a sfiorare le décolleté platform, mentre gli accessori dorati aggiungono un punto luce all'insieme.



Florence Pugh a Venezia con Max Mara

A Venezia, in occasione della 83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, Florence Pugh ha celebrato il lancio di Max Mara Le Parfum, la nuova fragranza della Maison di cui è protagonista. L'attrice ha partecipato alla cena organizzata all'interno del Chiostro della Madonna dell’Orto, dopo aver preso parte alla première della sera precedente insieme alle altre ospiti vestite Max Mara.

Il legame con la Maison passa anche dalla campagna del profumo, costruita intorno al concetto di sentirsi finalmente pronte ad affrontare il mondo. Un'idea che trova la sua traduzione fashion nel nuovo cappotto Ready, protagonista degli scatti insieme a Florence Pugh. La silhouette sartoriale e l'attitudine sicura dell'attrice raccontano una femminilità contemporanea, forte senza bisogno di ostentazione.

Due look, due personalità e due idee di eleganza apparentemente lontane, ma accomunate dalla stessa capacità di lasciare il segno. Curiose di sapere quali sono i look più belli della settimana? Scoprite tutte le Best Dressed of the Week e lasciatevi ispirare dagli abiti più belli avvistati sul red carpet e non solo.



Monica Bellucci, Jennifer Lawrence e tutte le Best Dressed of the Week!



Monica Bellucci in FENDI

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Jennifer Lawrence in DIOR

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Florence Pugh in MAX MARA

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Pamela Anderson a Venezia con due look firmati TRUSSARDI: a sinistra in total look Archivio Trussardi e borsa Orbita FW26; a destra con gonna Trussardi FW26 e borsa Orbita FW26

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Laetitia Casta in LOEWE

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Lukita Maxwell in VALENTINO

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Celine Dion in GIVENCHY

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Amanda Seyfried in MIU MIU

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Shailene Woodley in BRANDON MAXWELL

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Hoyeon in LOUIS VUITTON

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Noemi in ROBERTO CAVALLI SPRING SUMMER 2026

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Priyanka Chopra in DIOR

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Poppy Delevingne in DIANA MILKANOVA

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Alison Brie in RACHEL GILBERT

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Mariana di Girolamo in BURBERRY

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